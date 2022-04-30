د.نوفل ابو رغيف , ملتقى السياحة العراقي يمثل إضافةً نوعيةً ورصيداً جديداً للحياة السياحية في العراق

سعد محمد الكعبي

عدسة / صباح الزبيدي

اكد الوكيل الاقدم لوزارة الثقافة والسياحة والاثار د.نوفل ابو رغيف حرص وزارته على تفعيل النشاط السياحي بنحو أوسع ليشمل المواقع الآثارية في العراق عبر لائحة المواقع التي تحددها هيئة السياحة في الوزارة .

جاء ذلك في تصريح صحفي لابو رغيف مع انطلاق فعاليات ملتقى السياحة العراقي(IQTF) برعاية وزارة الثقافة والسياحة والآثار في دورته الخامسة (اصرار) بعد توقف قسري دام لأكثر من ثلاثِ سنوات بسبب الجائحة وظروفها العالمية , وبحضور وزير الثقافة د.حسن ناظم و رئيس هيئةالسياحة السيد ظافر مهدي ورئيس الهيئةالعامةللآثار د.ليث مجيد ومدير الملتقى السيد وليدالزبيدي وعدد من المدراء العامين في الوزارة ومدراء وممثلي الشركات والروابط السياحية وجمع غفير من المعنيين بالقطاع السياحي.

وشدد د.أبورغيف أن الملتقى يمثلُ إضافةً نوعيةً ورصيداً جديداً للحياة السياحية في العراق ويعيد التواصل مع الاطراف المعنية بهذا القطاع الحيوي بعد الانقطاع القسري الذي شهده العالم في السنوات الاخيرة المنصرمة .

واضاف أن الوزارة معنية عبر هيئة السياحة بتقديم الرعاية والدعم الكاملين وإتاحة المرافق السياحية وتفعيلها في العراق من أجل إنجاح هذا الملتقى الذي يمثل مهرجاناً ثقافياً وسياحياً نوعياً ، مشيرا في معرض رده على أسئلة الصحفيين أن الملتقى هذه المرة ينعقد ضمن خصوصية مضاعفة لأنه يأتي بعد انقطاعٍ دام لأكثرَ من ثلاثِ سنوات بسبب ظروف الجائحة، ليعود اليوم عبر دورته الخامسة مستأنفاً نشاطه بقوة وبمشاركة اكثر من(75) جهة أساسية بين شركة ومؤسسة وطنية وأقليمية وعالمية ،لتكون أيام الملتقى حافلةً باللقاءات التفاعلية والشراكات والاتفاقيات بين الأطراف المعنية على اختلافها، ، مبيناً أن السياحة في العراق بدأت تتعافى بنحوٍ ملحوظ وأن هذه الملتقيات تمثلُ تشجيعاً واستقطاباً للعاملين في هذه القطاعات لزيادة الإقبال والاسهام في إنعاش الحياة السياحية وتطويرها في العراق .

وخلال جولته في أروقة المعرض أكد الوكيل الاقدم للوزارة أن التنوع الذي تمثله أجنحة الشركات السياحية المشاركة، يضفي طابعاً اثرائياً يعزز من نجاح الملتقى وأن السياحة لايمكن أن تنشط وتتطور إلا من خلال انعاش الشركات السياحية في مختلف القطاعات، متمنياً التوفيق والنجاح للمشاركين وللقائمين على الملتقى للأرتقاء بالواقع السياحي في العراق مع الدول والمؤسسات المعنية .

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