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شعبة الاعلام تشارك في ورشة العمل التي نظمتها وزارة الصحة حول دور الاسرة…

صحة الكرخ / شعبة الاعلام تشارك في ورشة العمل التي نظمتها وزارة الصحة حول دور الاسرة في تطبيق الضمان الصحي في فندق المنصور ميليا
شاركت دائرة صحة بغداد الكرخ – شعبة الاعلام في ورشة العمل حول دور طب الاسرة في تطبيق الضمان الصحي في فندق المنصور ميليا و التي نظمت برعاية وزير الصحة الدكتور (هاني موسى بدر العقابي) تحت شعار (العمل الخاص بطب الاسرة حجر اساس الرعاية الصحية المتكاملة) بمشاركة ممثلين عن الوزارة و دوائر الصحة في المحافظات و دائرة الصحة العامة
و بينت مديرة شعبة الاعلام و الممثلة عن دائرة صحة الكرخ الدكتورة (مروة منعم مجيد) تم خلال ورشة العمل القاء مجموعة من المحاضرات العلمية و التي بينت اهمية طبيب الاسرة لتطوير النظام الصحي و التعريف بطبيب الاسرة و اهميته لتطوير النظام الصحي بأنه هو الصديق القريب اللذي يرافق الشخص او احد افراد عائلته بجميع مراحل الحياة و يستطيع الوصول اليه بسرعة لاستشارته في اي مشكلة طبية لانه يمتلك التاريخ الطبي الخاص بالمريض
و اضافت مجيد تم خلال الورشة عرض عمل المؤسسات الصحية في دائرة صحة الكرخ ببرامج طب الاسرة و تطبيقها و التي اثبتت نجاح كبير و نالت استحسان جميع المواطنين .
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