ضحية ومصابان من الجيش بانفجار وصد هجوم لداعش في الانبار وديالى

أفاد مصدر أمني، يوم السبت، بسقوط ضحية من الجيش العراقي بانفجار في محافظة الانبار، في وقت صد فيه الحشد الشعبي هجوماً لداعش في ديالى.

وقال المصدر إن “عنصراً بالجيش سقط ضحية واصيب اثنين آخرين بانفجار عبوة ناسفة استهدفت عجلة للفوج الرابع في مفرق منفذ طريبيل – الوليد باتجاه طريبيل”، لافتا الى أن “الانفجار ادى الى تضرر عجلة مدنية”.

في السياق، تصدت قوة من اللواء 24 بالحشد الشعبي، لهجوم شنه عناصر داعش في ناحية قرة تبة شمال محافظة ديالى.

وقامت مجموعة من عناصر داعش باستهداف الناحية بقذيفة هاون اعقبها هجوم لهم، قبل ان تقوم قوة من اللواء 24 بالحشد الشعبي بالتصدي لهم واحباط محاولتهم الخائبة، بحسب بيان لإعلام الحشد الشعبي.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط