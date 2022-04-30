كيم يهدد باللجوء إلى السلاح النووي

أكد الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونغ أون، من جديد أن بيونغ يانغ يمكن أن تستخدم “بشكل استباقي” أسلحة نووية لمواجهة قوات معادية.

وقال كيم جونغ أون، اليوم السبت: “للمحافظة على التفوق المطلق للقوات المسلحة الكورية الشمالية، يجب أن تكون كوريا الشمالية قادرة على احتواء وتطويق كل المحاولات الخطيرة والتهديدات، بشكل استباقي في حال الضرورة”.

وأكد أنه يتعين على بيونغ يانغ أن تواصل تطوير ترسانتها لتمتلك “قوة عسكرية ساحقة لا يمكن لأي قوة في العالم أن تستفزها”، مشددا على أن ذلك هو “طوق النجاة الذي يضمن أمن بلدنا”.

وخلال عرض عسكري كبير في 25 أبريل، قال كيم جونغ أون إنه قد يلجأ إلى الأسلحة النووية إذا تعرضت “المصالح الأساسية” لكوريا الشمالية لأي تهديد.

وكرر هذه التصريحات خلال اجتماع مع كبار الضباط الذين أثني على عملهم خلال هذا العرض العسكري الذي تم تنظيمه بمناسبة الذكرى التسعين لتأسيس الجيش الثوري الشعبي الكوري.

وعلى الرغم من العقوبات الدولية القاسية، تواصل كوريا الشمالية تحديث جيشها. ومنذ بداية العام، أجرت بيونغ يونغ أكثر من عشر تجارب على إطلاق صواريخ، بما في ذلك إطلاق صاروخ باليستي عابر للقارات بعيد المدى، للمرة الأولى منذ 2017.

المصدر: أب