مؤكداً على الاستمرار بدعم النازحين.. وزير الهجرة والمهجرين يزور فرع الوزارة في محافظة ديالى

أكد وزير الهجرة والمهجرين وكالة السيد “عثمان الغانمي” على التواصل الدائم مع النازحين ومتابعة احتياجاتهم وطلباتهم.

وجاءت تأكيدات سيادته خلال زيارته، اليوم السبت، إلى فرع الوزارة في محافظة ديالى، حيث التقى بمدير الفرع ومدراء الاقسام هناك.

وقد بارك السيد الوزير الجهود التي يقومون بها والبرامج التي ينفذونها من أجل إغاثة النازحين والتواصل الدائم معهم.

كما جرى خلال هذا اللقاء بحث جملة من المواضيع التي تخص عمل هذا الفرع من أجل تقديم أفضل الخدمات للنازحين وتخفيف معاناتهم.

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