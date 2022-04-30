Posted on by

مؤكداً على الاستمرار بدعم النازحين.. وزير الهجرة والمهجرين يزور فرع الوزارة في محافظة ديالى

قد تكون صورة ‏‏شخصين‏ و‏أشخاص يقفون‏‏

أكد وزير الهجرة والمهجرين وكالة السيد “عثمان الغانمي” على التواصل الدائم مع النازحين ومتابعة احتياجاتهم وطلباتهم.

 وجاءت تأكيدات سيادته خلال زيارته، اليوم السبت، إلى فرع الوزارة في محافظة ديالى، حيث التقى بمدير الفرع ومدراء الاقسام هناك.

وقد بارك السيد الوزير الجهود التي يقومون بها والبرامج التي ينفذونها من أجل إغاثة النازحين والتواصل الدائم معهم.

كما جرى خلال هذا اللقاء بحث جملة من المواضيع التي تخص عمل هذا الفرع من أجل تقديم أفضل الخدمات للنازحين وتخفيف معاناتهم.   

قد تكون صورة ‏‏‏‏٤‏ أشخاص‏، ‏أشخاص يقفون‏‏ و‏منظر داخلي‏‏قد تكون صورة ‏‏‏٣‏ أشخاص‏ و‏منظر داخلي‏‏قد تكون صورة ‏‏‏‏٧‏ أشخاص‏، ‏‏أشخاص يجلسون‏، ‏بدلة‏‏‏ و‏منظر داخلي‏‏قد تكون صورة ‏‏‏‏‏٨‏ أشخاص‏، ‏أشخاص يجلسون‏‏، ‏‏أشخاص يقفون‏، ‏منظر داخلي‏‏‏ و‏تحتوي على النص '‏5 الله L‏'‏‏

 

 

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
,
Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close