مؤكداً على العمل الخدمي ومساعدة النازحين .. السيد الغانمي يشرف على توزيع نحو 6 آلاف حصة من مساعدات الإغاثة

أكد وزير الهجرة والمهجرين وكالة السيد عثمان الغانمي على أهمية العمل الخدمي وتكثيف الجهود في مساعدة النازحين خاصة بالتزامن مع قرب حلول عيد الفطر المبارك.

ووجه سيادته الفرق الميدانية التابعة الى فرع الوزارة في محافظة دهوك، بتوزيع مواد إغاثة بين الأسر النازحة خارج المخيمات، وشملت (5,700) سلة غذائية وصحية، وزعتها بين النازحين القاطنين خارج المخيمات في قضائي عقرة وسميل .

فيما وزعت الفرق الميدانية التابعة لفرع الوزارة في محافظة السليمانية مواد الاغاثة بين (1,101) اسرة نازحة تقطن مخيمي اشتي وقرتو .

وعلى صعيد متصل وبعد زيارة المناطق الحدودية التابعة لقضاء سنجار، وزعت الفرق الميدانية التابعة لفرع الوزارة في محافظة نينوى مواد اغاثية متضمنة سلات غذائية بين (160) اسرة عائدة من الرحلة الاخيرة من الجانب السوري .

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