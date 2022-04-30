مسجدي يعلن تفاصيل المحادثات الإيرانية – السعودية في بغداد

أعلن سفير إيران في بغداد إيرج مسجدي، تفاصيل المباحثات الأخيرة بين طهران والرياض التي استضافتها بغداد، مشيرا الى اتفاق الجانبين على خارطة طريق للمفاوضات المستقبلية.

وقال السفير الإيراني في بغداد انه “في الجولة الخامسة من المحادثات الإيرانية السعودية التي عقدت الخميس بين وفدي الجانبين، تمت المناقشة والاتفاق على خارطة طريق للمستقبل”، موضحا انه “كان لدى الجانبين مقترحات تم الاتفاق عليها بعد اجتماع يوم الخميس وأصبحت خارطة طريق للمستقبل”.

وبشأن إذا ما كان سيتم إعادة فتح سفارتي البلدين، أوضح مسجدي ان “المفاوضات المستقبلية ستحدد ما إذا كانت قضية إعادة فتح السفارتين ستتحقق أم لا، وهذا سيعتمد على المفاوضات المقبلة”، وفقاً لوكالة ارنا الرسمية.

السفير الايراني في بغداد، لفت الى انه “في جولة المحادثات الأخيرة، كان من المهم أن يكون لدى الطرفين إطار اتفاق للمستقبل الذي تم التوصل إليه، وهذا معيار إيجابي ينير مسار المستقبل لكلا الجانبين”، مشيرا إلى “الاتفاق العام بين إيران والسعودية، بالقول إن “إحدى هذه الاتفاقيات تتعلق بـ “بناء الثقة، والثاني هو الاجراءات والتعاون الثنائي مثل قضايا الحج وقضية سفارات الجانبين، والقضية الثالثة قضايا إقليمية ودولية “.

وتطرق السفير الإيراني إلى موضوع يوم القدس العالمي وأهميته في العراق، بالقول ان “لدى العراقيين برامج مختلفة على مختلف المستويات في يوم القدس العالمي من كل عام لإدانة الكيان الصهيوني ودعم شعب فلسطين المظلوم، وهذا العام، ستقام برامج مختلفة في عدة مدن ، بما في ذلك برنامج ليلة الجمعة للمجلس الأعلى العراقي وعشرات البرامج الأخرى”.

مسجدي، اضاف انه “بالتأكيد سيشارك الشعب العراقي والعديد من الطوائف والمنظمات العراقية في الاحتفال بيوم القدس”، منوها إلى أن موضوع التطبيع وإدخاله في المنطقة “سيؤدي إلى حضور أقوى للشعب العراقي في مسيرات وتجمعات اليوم العالمي للقدس للتنديد بالتسوية وجرائم الصهاينة في المسجد الاقصى”.

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