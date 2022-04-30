مسرور بارزاني يوجه بصرف 400 مليون دينار لصالح اتحاد كرة القدم في إقليم كوردستان

في إطار اهتمام حكومة إقليم كوردستان بالرياضة ومن أجل استمرار الأعمال والفعاليات الرياضية

وجه رئيس حكومة إقليم كوردستان، مسرور بارزاني، الجمعة (29 نيسان 2022)، بصرف 400 مليون دينار لصالح اتحاد كرة القدم الكوردستاني.

وأفادت دائرة الإعلام والمعلومات في حكومة الإقليم، في بيان بأن رئيس حكومة إقليم كوردستان، مسرور بارزاني وافق على توفير وصرف مبلغ قدره 400 مليون دينار لاتحاد كرة القدم في إقليم كوردستان.

جاء ذلك في إطار اهتمام حكومة إقليم كوردستان بالرياضة ومن أجل استمرار الأعمال والفعاليات الرياضية لاتحاد كرة القدم في إقليم كوردستان للموسم (2021 – 2022) بحسب البيان.

وسيصرف المبلغ المحدد لحساب موازنة المديرية العامة للرياضة التابعة لوزارة الثقافة والشباب.

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