Posted on by

هل هنالك قطع بحرية عراقية في مياه الكويت الإقليمية ؟! .. الاخيرة تجيب

هل هنالك قطع بحرية عراقية في مياه الكويت الإقليمية ؟! .. الاخيرة تجيب

نفت وزارة الداخلية الكويتية يوم الجمعة صحة ما يتم تداوله في بعض وسائل التواصل الاجتماعي من مقاطع حول تواجد قطع بحرية عراقية مسلحة في المياه الإقليمية الكويتية.

وأوضحت الوزارة في بيان صحفي صادر عن الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني أن قوات خفر السواحل لم تسجل أي تواجد للقطع البحرية المتداولة.

وأشادت في البيان بالتعاون القائم بين قوات خفر السواحل الكويتية والقوة البحرية العراقية في منطقة خور عبد الله.

وتداول مغردون على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو زعموا أنها قوات من “الحشد الشعبي” العراقي في المياه الكويتية.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
,
Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close