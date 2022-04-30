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هولندا تعزز علاقاتها بإقليم كوردستان عبر الزراعة وإدارة المياه

رئيس الحكومة مسرور بارزاني قال إن هولندا بوسعها أن تساعد إقليم كوردستان في هذه المجالات 

وزيرة التجارة الخارجية والتعاون الإنمائي الهولندية ليشيه شراينماخر

 قالت وزيرة التجارة الخارجية والتعاون الإنمائي الهولندية ليشيه شراينماخر إن بلادها مستعدة لمساعدة إقليم كوردستان بهدف تنويع اقتصاده.

وأشارت في حديث لكوردستان 24، إلى أنها بحثت مع رئيس حكومة كوردستان مسرور بارزاني ملف تنويع الاقتصاد وأن بلادها تملك خبرة في ذلك.

وأوضحت الوزيرة الهولندية أن الجانبين يتطلعان إلى المستقبل بما يسهم في تعزيز آفاق التعاون ولا سيما الزراعة والتجارة وإدارة المياه.

وأضافت أن رئيس الحكومة مسرور بارزاني قال إن هولندا بوسعها أن تساعد إقليم كوردستان في هذه المجالات، وبيّن أن أبواب الإقليم مشرعة أمام الشركات الهولندية.

وتابعت شراينماخر “نحن حريصون جداً على التعاون مع إقليم كوردستان وحكومته”، ولفتت إلى أن الهولنديين يعملون دائماً مع الحكومات والشركات الخاصة والمؤسسات العلمية عندما يتعلق الأمر بقطاع الزراعة.

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