وزارة الصحة الكوردستانية تتخذ جملة من التدابير لمواجهة وباء “الحُمى النزفية”

وجّه وزير الصحة في إقليم كوردستان سامان البرزنجي، يوم السبت، باتخاذ مجموعة من الإجراءات من أجل منع تفشي مرض معد وخطير ينتقل بين الحيوانات و البشر ما يُعرف بـ”الحمى النزفية”.

وقال البرزنجي في بيان انه “من اجل السيطرة ووضع خارطة وقائية من المرض الخطير المتفشي في العراق شرعت وزارة الصحة في الإقليم باتخاذ الاجراءات والخطط لحماية إقليم كوردستان من هذا المرض”.

ووجه الوزير في كتاب عممه على المديريات الصحة العامة في محافظات أربيل والسليمانية ودهوك وحلبجة وإدارات مناطق كرميان و رابرين وسوران وزاخو المستقلة بضرورة ارتداء المعدات الوقائية، واتخاذ التدابير اللازمة لحماية أرواح الكواد الصحية وعزل المصاب في جناح الأمراض المعدية”.

ووفقا للكتاب فإن يتم عزل الحالة التي يُشتبه بها التي تحمل الأعراض الاتية: (الصداع، آلام الظهر والمفاصل، ووجع البطن، والإسهال) مع إرتفاع درجات الحرارة.

وبحسب الكتاب الموجه أيضاً الى وزارة الزراعة والموارد المائية فإن وزارة الصحة أعلنت “بعد ظهور عدد من حالات وباء الحمى النزفية في وسط وجنوب العراق، وهو مرض مشترك بين الحيوان والانسان نرى من الضروري تكثيف الجهود بين بين الوزارتين لأي وضع غير مرغوب فيه”.

وكانت وزارة الزراعة العراقية قد اعلنت، يوم الخميس، السيطرة على البؤر المسببة للإصابة بمرض “الحمى النزفية”، وذلك من خلال مكافحة حشرة (القراد) الوسيط الناقل للوباء من الحيوان إلى الإنسان.

والحمى النزفية مرض فيروسي مُعدٍ قد يهدد الحياة، ويمكن أن يتسبب في تلف جدران الأوعية الدموية الصغيرة، ومن ثم نزيف دموي، وينتشر عند مخالطة الحيوانات المصابة به أو الحشرات، وغالباً ما ينتقل عن طريق حشرة “القراد”.

وتعتبر محافظة ذي قار، جنوبي العراق، أكثر مدن البلاد تضرراً من وباء، الحمى النزفية التي تنتقل من المواشي إلى الإنسان.

واتخذ إقليم كوردستان، ومحافظات عدة، إجراءات وتدابير احترازية للوقاية من الوباء، تمثلت بمنع ذبح الحيوانات خارج المجازر الرسمية، ومعاقبة المخالفين وفقاً للإجراءات القانونية المشددة.

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