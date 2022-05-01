إصابات كورونا العالمية تتجاوز 510.98 مليون والوفيات 6 ملايين و 633596

نيويورك في 01 مايو/ بنا / أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 510.98 ملايين نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى ستة ملايين و 633596?.

وبينت الإحصاءات أنه تم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

وتأتي الولايات المتحدة في مقدمة الدولة من حيث عدد الإصابات والوفيات بعدد بلغ 81357500 إصابة و 998695 حالة وفاة، ثم تأتي من بعدها الهند والبرازيل.

فيما تضمنت قائمة الدول العربية العراق كأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات الذي بلغ 2324982 إصابة و 25211 حالة وفاة.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط