اصدار جديد لنا بعنوان “جمهورية فايمار ودروسها للعراق”

صدر حديثاً عن مركز البيدر للدراسات والتخطيط اصدار *” جمهورية فايمار ودروسها للعراق “* من أجل إعادة الحيوية للدولة والمجتمع في العراق، وهو من تأليف الدبلوماسي والسياسي العراقي السفير لقمان عبد الرحيم الفيلي الذي شغل منصب سفير في بلدان متعددة منها اليابان والولايات المتحدة وحالياً هو سفير العراق في ألمانيا .