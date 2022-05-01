اصدار جديد لنا بعنوان “جمهورية فايمار ودروسها للعراق”

صدر حديثاً عن مركز البيدر للدراسات والتخطيط اصدار *”جمهورية فايمار ودروسها للعراق“* منأجل إعادة الحيوية للدولة والمجتمع في العراق، وهومن تأليف الدبلوماسي والسياسي العراقي السفيرلقمان عبد الرحيم الفيلي الذي شغل منصب سفير فيبلدان متعددة منها اليابان والولايات المتحدة وحالياًهو سفير العراق في ألمانيا.
ويعد موضوع الاصدار من الموضوعات الهامة التي يتداخل فيها التأريخ والسياسة والإجتماع،ومقاربتها بأسلوب منهجي علمي لإستكشاف الدروس للإستفادة وأخذ العبرة منها للتجربة السياسيةفي العراق بعد عام 2003م على مستوى الدولة والمجتمع.
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