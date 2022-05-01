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اصدار جديد لنا بعنوان “جمهورية فايمار ودروسها للعراق”

ويعد موضوع الاصدار من الموضوعات الهامة التي يتداخل فيها التأريخ والسياسة والإجتماع،ومقاربتها بأسلوب منهجي علمي لإستكشاف الدروس للإستفادة وأخذ العبرة منها للتجربة السياسيةفي العراق بعد عام 2003م على مستوى الدولة والمجتمع.

للمزيد اضغط على الرابط:

https://www.baidarcenter.org/posts/1706 

 

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