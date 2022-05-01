الرافدين: إعادة العمل بالتقديم الإلكتروني للسلف

كشف مصرف الرافدين، الجمعة، عن قرب إعادة العمل بالتقديم الإلكتروني لسلف الموظفين ومنتسبي الدفاع والداخليَّة والمتقاعدين.

وعزا المكتب الإعلامي للمصرف، في بيان، عدم إطلاق خدماته ومنتجاته الائتمانية عن طريق أدوات الدفع الإلكتروني، إلى أنه “تعرَّض لمشكلات تقنية وفنية”.

وأضاف أنَّ “المصرف يعتزم خلال الفترة المقبلة إعادة العمل بالمنظومة الإلكترونية للدفع بإجراءات جديدة ميسَّرة بعد إصلاح الخلل وبذلك ستتم تلبية جميع طلبات الإقراض وفق التعليمات والضوابط والسياقات القانونية والإدارية”.

وتابع البيان أنَّ “المصرف يسعى إلى تبسيط إجراءات منح السلف والقروض بالمجمل وصولاً إلى استفادة الجميع من منتجاته التي يطرحها لاسيما بعد زيادة مبالغ الائتمان لشمول أوسع شريحة من زبائن المصرف بالخدمات والتسهيلات”.

وأشار إلى أنَّ “إدارة المصرف ووفق دراسة مستفيضة عمدت في الفترة الحالية إلى تخفيض نسبة الفائدة على السلف والقروض وهي خطوة مهمة وجريئة لم يسبق للمصرف أن اتخذها منذ سنوات عدَّة بعد أن كانت الفائدة تمثل أرقاماً كبيرة مما ولّد استياء وامتعاضاً من قبل الزبائن. وأشاد البيان “بالإعلاميين والصحفيين ووسائل الإعلام الأخرى فضلاً عن شخصيات وجهات نقلت مناشدات وهموم المواطنين لإيجاد الحلول لهم وأنَّ أبواب المصرف مفتوحة للجميع لاستقبال المواطنين وتذليل المعوقات والعراقيل التي تواجه إنجاز معاملاتهم”.

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