الزاملي: نسعى لتثبيت المحاضرين والإداريين المجانيين

أبدى النائب الأول لرئيس مجلس النواب حاكم الزاملي، الأربعاء، سعيه إلى تضمين فقرة تثبيت عقود المحاضرين والإداريين المجانيين على الملاك الدائم ضمن الموازنة الجديدة.

وذكر بيان لمكتبه أنَّ “الزاملي التقى الهيئة التنسيقية الممثلة لشريحة المحاضرين المجانيين، وبحضور عدد من النواب، للاستماع إلى مطالبهم واحتياجاتهم، والسعي لحلها

مع الجهات المعنية سريعاً».

وأكد الزاملي، بحسب البيان، أنَّ “مجلس النواب سيسعى إلى تضمين فقرة تنص على تثبيت عقود المحاضرين والإداريين والعاملين بصفة مجانية في المديريات العامة للتربية في عموم البلاد على الملاك الدائم في قانون الموازنة للعام الجاري، وحسب الضوابط المتعلقة بسنوات الخدمة وإمكانية تضمين الخدمة المجانية لهم”، مشيراً إلى أنَّ “أساس إصلاح المجتمع وبناء الأجيال يبدأ بإصلاح العملية التربوية ورعاية ملاكاتها، وهذه ضمن مسؤوليتنا الشرعية والأخلاقية والقانونية».

وتعهد النائب الأول لرئيس البرلمان “بعقد لقاء مع وزارة المالية لبحث موضوعة تثبيت المحاضرين ووضع الحلول المناسبة لمعالجة مشكلاتهم، إضافةً إلى إمكانية الاستفادة من الوفرة المالية الحالية بتخصيص مبالغ لتثبيتهم على الملاك الدائم خلال الفترة المقبلة».

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط