“الصحة” بشأن الحمى النزفية : اشتروا اللحوم من هذه الأماكن .. يجب ارتداء القفازات حين لمسها

دعا مدير تعزيز الصحة في وزارة الصحة الاتحادية هيثم العبيدي، اليوم الاحد، المواطنين الى شراء اللحوم من محال القصابة التي تقوم بجزر المواشي في المجازر الرسمية للدولة للتأكد من سلامتها من الإصابة بالحمى النزفية حيث يتواجد في هذه المجازر طبيب بيطري يقوم بفحص الاضحية واللحوم للتأكد من سلامتها وخلوها من الامراض وقد تم اصدار تعميم باجراءات الفحوص بالتزامن مع انتشار فيروس الحمى النزفية.

وأوضح العبيدي ان “المواطنين وتحديداً ربات البيوت يجب ان يرتدوا القفازات حين لمس اللحوم بعد شرائها من القصاب حيث ان الفيروس ينتقل من دم المواشي الى دم الانسان في حال كان هناك جرح صغير في يديه وبالتالي فان القفازات يمنع انتقال الفيروس في حال كان اللحم يحتوي على الفيروس وبعد طهي اللحم فانه يفقد العدوى ويكون صالح للاستهلاك”.

ولفت العبيدي الى ان ” اكثر الناس عرضة للإصابة بالحمى النزفية هم الذين يكونون على تواصل دائم مع حيوانات الماشية وكذلك الكلاب لكونهم معرضين الى تلقي وانتقال الفيروس من خلال القراد الذي يقفز ويعض الانسان وينقل اليه الفيروس وبالتالي عليهم اتخاذ تدابير وقائية من خلال فحص الحيوانات والحرص على عدم تواجد القراد في المناطق التي يرعون او يربون تلك الحيوانات فيها”.

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