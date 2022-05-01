الفنان سعيد الناصري يهدي شقة للفنانة كريمة وساط في ليلة نجوم الشاشة

انتهت فعاليات الدورة التاسعة لحفل “ليلة نجوم الشاشة” الذي ينظمه الفنان سعيد الناصري نهاية الأسبوع الماضي، على إيقاع تحقيق هدفها الاجتماعي، بعدما تم إهداء شقة للفنانة كريمة وساط، وهي الجائزة الكبرى لهذا الحفل، وسط حضور وازن، ووسط الفرحة العارمة، بحضور مسؤولين من وزارة الثقافة والاتصال، ورجال أعمال، وفنانين ومشاهير.

وعبرت كريمة وساط عن فرحتها بهذه الهدية القيمة، معتبرة إياها التفاتة حميدة وجميلة، شاكرة سعيد الناصري بأرقى العبارات، خصوصا أنه اشتغل ليل نهار من أجل تحقيق هذا الهدف الذي يعتبر أصل حفل ليلة نجوم الشاشة.

من جهته عبر سعيد الناصري عن سعادته بفرح كريمة وساط بالهدية، وهي الفنانة أيضا التي شاركته عدة أعمال فنية، آخرها سيتكوم البوي 3، الذي يبث عبر الفضائية “شدى تيفي” حاليا، مضيفا أنه مستمر في تكريس أهداف ليلة نجوم الشاشة التي بدأت منذ سنوات، ولم تخلف موعدها بالمرة.

وبهذه المناسبة، ارتأت ليلة نجوم الشاشة أن تحدث درعا خاصا بالرواد، يسلمونه للخلف في ميادين مختلفة، حيث سلم الفنان الحاج باجدوب درع المشعل والاستمرارية للفنان حكيم، ودرع ثاني للفنان محمد أمين الدبي اعترافا بروح الحاج عبد الكريم الرايس وهو أحد أساتذة الفن الأندلسي بالمغرب.

أما رشيد حياك المدير العام لـ”شدى تيفي” فقد تكلف بإهداء درع التكريم للفنان كريم التدلاوي، ويحمل اسم الموسيقار حسن القدميري، فيما حمل اللاعب الصاعد المهدي مبارك الممارس في فريق المغرب الفاسي مشعل اللاعب الدولي السابق عزيز بودربالة الذي سلمه له الأخير، أما التكريم الأخير فقد كان للفنان صلاح الدين محسن الذي تسلم درع الفنان القدير الراحل محمود الإدريسي وسلمته ابنته شهرزاد محمد الإدريسي التي حضرت خصيصا لذلك.

وحضر فعاليات هذا الحفل مجموعة من الشخصيات من عالم المال والأعمال والفن والإعلام، بينهم رجل الأعمال خالد العمري والدولي المغربي عزيز بودربالة، والحاج باجدوب، وقيدومة الفن الشعبي خديجة البيضاوية، الإخوان المرنيسي، وممثلين مغاربة أبرزهم الصديق مكوار، منصور بدري، فتيحة واتيلي، البشير واكين، صباح بنصديق، سارة فارس، مهدي تكيتو، ومغنيين أبرزهم عبد الله الداودي، حكيم، صلاح الدين محسن وآخرون…

يشار إلى أنه سبق أن حصل على شقق اجتماعية طيلة الدورات السابقة كل من الفنانين زهور السليماني وعائشة ماه ماه وعبد الرحمان برادي وزهور المعمري وسلوى الجوهري وزهيرة صديق واللاعب الدولي السابق عبد الله حموش.

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