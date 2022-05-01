الكهرباء: مراحل متقدمة في مشاريع الربط مع دول الجوار

حققت وزارة الكهرباء مراحل متقدمة في مشاريع الربط الكهربائي مع دول الجوار في إطار خططها لتنويع منافذ التجهيز وزيادة الطاقة الموفرة إلى المواطنين، مع حلول فصل الصيف.

وقال المتحدث الرسمي للوزارة أحمد موسى العبادي : إنَّ “الربط الكهربائي مع تركيا على وشك الاكتمال، إذ يستلزم إنشاء خطوط (جزرة– موصل، محطة الكسك 400 وجميع تفرعاتها من الخطوط الناقلة، وسيكون الربط فنياً جاهزاً لدخوله للخدمة قريباً”.

وأوضح أنه “سيتم نقل 500 ميغاواط إلى المحافظات الشمالية”، مبيناً أنَّ “الخط سيجري تفعيله بعد استحصال موافقات الاتحاد الأوروبي بسبب ارتباط شبكة النقل التركية به، إذ تمَّ التنسيق مع الحكومة التركية لإكمال هذا الجانب قريباً”.

وأشار العبادي إلى “إكمال جزء كبير من الربط الخليجي من خلال خط الفاوـ أبو فلوس 1 و2 ومحطة الفاو، إذ يجري حالياً الاتفاق على سعر التعرفة، ويكون التجهيز بواقع 500 ميغاواط بمرحلته الأولى إلى محافظة البصرة”.

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