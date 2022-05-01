المرجع الخالصي يهنئ العمال في يومهم

كتب المرجع الديني الشيخ جواد الخالصي (دام ظله) قبل قليل على صفحته في تويتر:

الأول من أيار وآخر أيام شهر رمضان المبارك نهنئ العاملين فيه بصدق وإخلاص؛ فقد ربح العاملون الصائمون الفائزون القائمون ليشمل مفهوم يوم العمال العالمي الجوانب الروحية الأسمى في الإنسان، إضافة إلى الجوانب العملية، فتهانينا لكل العاملين المؤمنين المخلصين لقضايا أمتهم وشعوبهم وعوائلهم الكادحة.. (يَا أَيُّهَا الْإِنسَانُ إِنَّكَ كَادِحٌ إِلَىٰ رَبِّكَ كَدْحًا فَمُلَاقِيهِ) الانشقاق:6

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط