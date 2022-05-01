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المركزي: مبادرات «تمكين» أسهمت بدعم قطاعات عدَّة

المركزي: مبادرات «تمكين» أسهمت بدعم قطاعات عدَّة

ذكر محافظ البنك المركزي العراقي مصطفى غالب مخيف أنَّ مبادرات (تمكين) أسهمت بدعم قطاعات عدَّة.
وأوضح إعلام صندوق المبادرات المجتمعيَّة (تمكين) في بيان، أنَّ “محافظ البنك المركزي العراقي والملاك المتقدم في البنك المركزي ورابطة المصارف الخاصة وعدداً من مسؤولي الدولة شاركوا في مائدة الإفطار التي أقيمت للأطفال الأيتام وأصحاب الاحتياجات الخاصة في مبنى القشلة”.
وأضاف أنَّ “مخيف كرَّم بمناسبة شهر رمضان المبارك، عدداً من الأطفال الأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة، ضمن مبادرة (تمكين)، التي تموِّلها المصارف الخاصة ويديرها البنك المركزي العراقي ورابطة المصارف الخاصة”.
وتابع أنَّ “محافظ البنك المركزي أجرى زيارة تفقدية لشارع المتنبي الذي أسهمت مبادرة تمكين في إعادة تأهيله بما يناسب مكانة بغداد، كذلك زار مقهى الشابندر والتقى عدداً من رواده”.
وأكد مخيف، بحسب البيان، أنَّ “البنك المركزي العراقي داعم  للقطاع الثقافي، وأنَّ مبادرات تمكين أسهمت في دعم قطاعات عدَّة تخدم شرائح واسعة من المجتمع العراقي”.
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