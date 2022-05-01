المطلك: رئاسة البرلمان تفكر بمصلحتها فقط ولا تأبه للمواطن

أكد السياسي حامد المطلك، الاحد، إن بعض قيادات الكتل السياسية ورئيس البرلمان محمد الحلبوسي يفكرون بمصالح احزابهم الخاصة بعيداً عن الشعب.

وقال المطلك في تصريح إن “معظم القوى والشخصيات السياسية لا تنظر إلى مصلحة البلد والمواطن وانما إلى كتلهم السياسية”، مشيراً إلى أن “رئاسة البرلمان وبعض الشخصيات في الحكومة تسعى لمصالحهم الشخصية بعيداً عن المواطن”.

وأضاف أن “على هيئة رئاسة البرلمان أن تجد الحلول السريعة لاستئناف جلسات البرلمان بدل الذهاب وراء مصالح الكتل السياسية”.

وأشار إلى “ضرورة الخروج من حالة التعصب في الأراء السياسية والتمسك بالمصالح الخاصة من أجل تشكيل الحكومة وإيجاد بدائل للمواطن”.

وكانت النائبة عن تحالف الفتح انتصار الموسوي أكدت في وقت سابق، الحلبوسي يتعمد تعطيل وتسييس جلسات البرلمان رغم مرور أشهر من إجراء الانتخابات وعقد أولى الجلسات التشريعية. انتهى/ 25و

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