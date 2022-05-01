تهنئة بعيد العمال العالمي

هنأ الدكتور طارق المندلاوي رئيس المؤتمر الوطني العام للكورد الفيليين العمال بعيدهم العالمي الذي يصادف الاول من آيار مطالبا الحكومة بتحسين أوضاعهم عبر تعديل القوانين بما بتناسب مع ضمان حقوقهم.

وقال المندلاوي في تصريح لوكالة” تنوع نيوز” نقف بأجلال وتقدير للعمال العراقيين بعيدهم ونطالب السلطة التشريعية بإقرار وتعديل قوانين التقاعد والضمان الاجتماعي بما يضمن لهم ولعوائلهم حياة كريمة تليق بهم ورفع مستواهم المعيشي.

كما طالب المندلاوي الحكومة باعادة تأهيل وفتح المصانع بكل المحافظات لتشغيل الايدي العاملة والحد من البطالة وما يترتب عليه من آثار سلبية من الجوع والفقر ومشاكل العوز والحرمان.

ودعا الدكتور المندلاوي الحكومة لدعم الاستثمار بالاعتماد على العمالة المحلية بدلا من العمالة الاجنبية وتشجيع مشاريع القطاع الخاص .

وشدد المندلاوي على أن المؤتمر الوطني العام للكورد الفيليين مازال يدعم مطالب العمال ونقابتهم في تحسين وضعهم الاجتماعي وضمان حقوقهم وفق القانون.



د.طارق المندلاوي

رئيس المؤتمر الوطني العام للكورد الفيليين

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