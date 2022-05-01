جمع ملياري دينار وعالج عشرات المرضى.. فريق تطوعي ينهض بمهام وزارة حكومية

كشف فريق تطوعي إنساني في المثنى جنوبي العراق، يوم الاحد، عن نجاحه بجمع نحو ملياري دينار من المتبرعين لمعالجة عشرات المرضى، في محافظة تتصدر قائمة الفقر والأعلى نسبة بالعاطلين عن العمل في البلاد.

وقال رئيس فريق “عزوتي” التطوعي، جعفر الزيادي إن فريقه الذي بدأ بواكير أعماله قبل خمس سنوات، وتحديداً في العام 2017، مختص بمعالجة المرضى المصابين بالفشل الكلوي في محافظة المثنى.

وأوضح أن “متطوعي فريق (عزوتي) منقسمون إلى 27 فريقاً داخل مناطق واقضية المثنى، يقومون بجمع التبرعات لمرتين في الشهر فقط، وتمكنا من جمع اموال لمعالجة المرضى تقدر بملياري دينار عراقي”.

وأضاف الزيادي، ان “الفريق تمكن من معالجة 54 مصاباً بمرض الفشل الكلوي لغاية الان، في مستشفيات اربيل والسليمانية بإقليم كوردستان”.

وأكد أن “اخر عمل قام به الفريق هو جمع مبلغ 146 مليون دينار عراقي خلال يومين فقط، لغرض معالجة خمسة مرضى مصابين بالفشل الكلوي”.

وختم الزيادي بالقول، ان “المرضى الذين تمت معالجتهم من هذا المرض رفضوا المكوث في منازلهم بعد شفائهم، وباشروا بالعمل معنا لمساندة ومساعدة المرضى الآخرين”.

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