جواد البولاني يطالب بحل وزارتي الزراعه والموارد المائية ودمجهما معا في وزارة سيادية واحدة

طالب النائب جواد البولاني بحل وزارتي الزراعه والموارد المائية، نظرا لفشلهما المتواصل في ادارة ملفات الزراعه والثروة الحيوانيه وادارة المياه في العراق، ودمج الوزارتين بوزارة سيادية واحدة اوهيئة وطنية اتحادية تكون مسؤولة عن تحقيق الامن الغذائي وتوفير واردات غيرنفطية ترفد الموازنة الاتحادية..

وبين البولاني ان كلا الوزارتين حاليا رافدان للخسارة، لانهما تعانيان من الهيمنة الحزبيه والفساد الاداري والمالي والترهل الوظيفي وغياب الاختصاص والكفاءة وتعيينات المحاصصة وهي اسباب تترجم بمجملها فشل الوزارتين، رغم تغيرالوزراء خلال فترة خمس حكومات متعاقبة، بل كانتا سببا في خسائرفادحة ماليا واقتصاديا،

واكد البولاني ان هنالك ضرورة ملحة لاعادة النظر بهيكلية وزارات اخرى اثبتت فشلها اداريا ووظيفيا كما انها غير منتجه ولا مربحة وبقاءها في الحكومة يفاقم الخسائر

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