خبير بريطاني متقاعد يواجه عقوبة الإعدام في العراق



يواجه خبير جيولوجي بريطاني متقاعد عقوبة الإعدام في العراق بعد اعتقاله في مطار بغداد بتهمة محاولة تهريب آثار، وفق ما أفادت أسرته.

وقالت صحيفة “الإنديبندنت” البريطانية، إن جيم فيتن، البالغ من العمر 66 عاما، سيمثل أمام محكمة عراقية في مايو/ ايار بتهمة تهريب قطع أثرية خارج البلاد.

وأضافت الصحيفة أن فيتن، الذي يعيش في ماليزيا، اعتقل أثناء محاولته العودة إلى بلاده بعد قيامه بجولة في مواقع أثرية عراقية في وقت سابق من هذا العام.

وقال أفراد أسرة فيتن، في عريضة مقدمة للحكومة البريطانية يطالبون بها بالتدخل لإطلاق سراحه، إنه “خلال جولته زار فيتن مواقع تاريخية في جميع أنحاء العراق، حيث عثرت مجموعته السياحية على بقايا حجارة وقطع فخارية مكسورة مرمية على الأرض”.

وأضافوا أن هذه القطع “كانت مرمية في العراء ومن دون حراسة ولا لافتات تحذر من التقاطها”.

كذلك جمع أفراد آخرون كانوا ضمن المجموعة السياحية قطعا مشابهة لأخذها كتذكار من موقع أريدو في جنوب العراق.

وأكد أفراد أسرة فيتن أنه “تم إخبار أفراد المجموعة أنه لن تكون هناك أية مشكلة لأن القطع المكسورة ليس لها قيمة اقتصادية أو تاريخية”.

ومن المقرر أن يمثل الرجل أمام محكمة عراقية بعد انتهاء عطلة عيد الفطر في العراق وفقا لأفراد أسرته، الذين أكدوا أن فيتن اعتقل مع رجل ألماني كان أيضا من ضمن المجموعة السياحية في 20 مارس الماضي بعد أن تم فحص أمتعتهما في المطار ووجدا القطع بداخلهما.

ونقلت الصحيفة عن متحدث باسم وزارة الخارجية البريطانية القول: “نحن نقدم الدعم القنصلي لمواطن بريطاني في العراق ونحن على اتصال بالسلطات المحلية”.

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