Posted on by

على يد عصابة مختصة.. مقتل شاب نجفي وسرقة سيارته في الديوانية

افاد مصدر امني في النجف، يوم الاحد، بأن قوة امنية عثرت على جثة شاب نجفي مقتول بطلق ناري في محافظة الديوانية.

وذكر المصدر ان “الجثة تعود لشاب في العشرينيات من عمره وهو سائق سيارة أجرة (تاكسي)، وتم العثور عليها ملقاة على طريق النجف – ناحية الصلاحية في محافظة الديوانية وفي جسده اثر طلق ناري”.

وبين ان “التحقيقات الاولية في الحادث تشير إلى ان المجنى عليه تعرض للسلب على يد عصابة تقوم باستئجار سائقي سيارات الاجرة لمناطق بعيدة عن مركز المحافظة ومن ثم تقوم بقتلهم وسلب سياراتهم”.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close