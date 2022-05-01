على يد عصابة مختصة.. مقتل شاب نجفي وسرقة سيارته في الديوانية

افاد مصدر امني في النجف، يوم الاحد، بأن قوة امنية عثرت على جثة شاب نجفي مقتول بطلق ناري في محافظة الديوانية.

وذكر المصدر ان “الجثة تعود لشاب في العشرينيات من عمره وهو سائق سيارة أجرة (تاكسي)، وتم العثور عليها ملقاة على طريق النجف – ناحية الصلاحية في محافظة الديوانية وفي جسده اثر طلق ناري”.

وبين ان “التحقيقات الاولية في الحادث تشير إلى ان المجنى عليه تعرض للسلب على يد عصابة تقوم باستئجار سائقي سيارات الاجرة لمناطق بعيدة عن مركز المحافظة ومن ثم تقوم بقتلهم وسلب سياراتهم”.

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