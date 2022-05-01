قصف صاروخي يستهدف قضاء خبات في أربيل

أعلن جهاز مكافحة الإرهاب بإقليم كوردستان، مساء الأحد، سقوط ستة صواريخ على حدود قضاء خبات في محافظة أربيل، والمطل على محافظة نينوى.

وذكر الجهاز في بيان، إن الصواريخ سقطت قرب نهر بادينان في حدود قضاء خبات ولم تحدث أية أضرار تذكر.

وأضاف، “حسب المعلومات فقد تم إطلاق الصواريخ من حدود قضاء برطلة في ناحية الحمدانية بمحافظة نينوى”.

وفي السادس من نيسان المنصرم سقطت عدة صواريخ كاتيوشا قرب مصفى كوروكوسك التابع لشركة كار، في قضاء خبات غرب لمحافظة اربيل، من دون التسبب بأضرار.

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