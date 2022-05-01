لا حلول بين الحزبين الكرديين

بغداد: مهند عبد الوهاب

يبدو أنَّ الجدل لا يزال على أشدّه بين الحزبين الكرديين بمسألة اختيار رئيس الجمهوريَّة، إذ أعلن حزب الاتحاد الوطني الكردستاني تمسّكه حتى الآن بترشيح الرئيس الحالي برهم صالح لهذا المنصب، في ظلِّ غياب التفاهم مع نظيره الوطني الديمقراطي بهذا الصدد.

وبانت بوادر الأزمة بشكل واضح بين الحزبين خلال المدَّة الماضية من خلال ترشيح الحزب الديمقراطي ريبر أحمد بارزاني لمنصب رئاسة الجمهورية.

ونفى النائب عن حزب الاتحاد الوطني الكردستاني كريم شكور الداوودي “وجود أيِّ حراك سياسي بين الحزبين الكرديين على مستوى القيادة للتفاهم بشأن اختيار الرئاسة”.

وأضاف الداوودي أنَّ “الانسداد السياسي تفاقم بين الحزبين الكرديين وانعكس سلباً على إقليم كردستان بالتشظي بشأن رئاسة الجمهورية”.

وأكد أنَّ “الاتحاد الوطني مصرّ حتى الآن على مرشحه الوحيد لرئاسة الجمهورية متمثلاً بشخص الرئيس الحالي برهم صالح”.

ودعا الداوودي إلى “الذهاب لحلٍّ على مستوى المشهد السياسي كاملاً، ومن ثمَّ المشهد في الإقليم بين الاتحاد الوطني والحزب الديمقراطي”, مؤكداً أننا “ما زلنا ندعم تشكيل حكومة توافقية”.

تحرير: علي موفق

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