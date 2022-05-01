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لكي تحبني حقا فعليكِ أن تبصرني بعيون قلبك أولا !.. لأكون نصفك الكامل ..

لكي تحبني حقا فعليكِ أن تبصرني بعيون قلبك أولا !..

لأكون نصفك الكامل ..

بقلم مهدي قاسم

إذا كنت تطمح الوصول إليَّ و استوطان مملكة قلبي إلى الأبد ، فيتحتم عليك البحث الدؤوب عني عبر دروب مجهولة و متاهات متشابكة وسلالم بلا نهاية نحو أسفل و أعلى ، و بالعكس أيضا ..
فكم من ملايين درجات عليك أن تقطع صعودا و هبوطا !..
فما من تجلِ روحي ، من جمال مدهش وراق ، أو نشوة مترعة ، يمكن الحصول عليها بتكاسل مجاني ..

وهو أمر عسير حقا ، الذي سيكلفك جهدا جبارا و كدحا شاقا و لسنوات طويلة جدا ، و إذا عثرت عليَّ ، طبعا مثل كنز نادر ، فعليك الاحتفاظ بي جيدا حتى لا تفقدني مرة واحدة و إلى الأبد …
فأنا لستُ مِمَن يمكن العثور عليهم مرة أخرى ..

لأقودك بعد ذلك نحو ولاداتك الأخرى ، باتجاه ميلادك الجديد ، خطوة بعد أخرى ، من خلال منحدرات حادة و طرق وعرة، عبر قلب ظلام و جليد عالم جارح بجموده البارد القارس ، نحو سلالم نضوج و كمال و شمس صباح مشرقة دوما على نافذة روحك ، بعدما تكون قد مرت أزمنة عصور طويلة في غمرة بحث و اكتشاف دروب وطرقات مجهولة وهجرات كثيرة .. ولكن كلحظة خاطفة ! .. وهو الأمر الذي يتطلب منك بعدها القيام برعايتي و عنايتي كما بستاني محب وحريص لشجرته المفضلة ، لأنني سأكون نصفك الآخر ، بعدما تفوز بجائزة قلبي بجهدك الجبار ، حتى لا تفقدني و نفسك أيضا هباء منثورا و هدرا مسفوحا ، و إذا لم تفقدني ، سأبقى صنوا حاضنا و ظلا باسقا لروحك ، لأننا نحن الاثنين نصبح حينذاك واحدا متحدا و مندمجا ، كشجرة وأختها ، مثل نهر وشقيقه الينبوع الجبلي، و رفيقا وفيا و مصاحبا لآخر خطوك و انت تدخل ملكوت سعادتك الأعظم ، في وهج روحك المرفرفة نحو الأعالي ،كنسر متفرد يحلق في أقاصي الرياح ..
ولكي تحبني حقا ، فعليكِ أن تبصرني بعيون قلبك أولا !..

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