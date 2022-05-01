لكي تحبني حقا فعليكِ أن تبصرني بعيون قلبك أولا !..

لأكون نصفك الكامل ..

بقلم مهدي قاسم

إذا كنت تطمح الوصول إليَّ و استوطان مملكة قلبي إلى الأبد ، فيتحتم عليك البحث الدؤوب عني عبر دروب مجهولة و متاهات متشابكة وسلالم بلا نهاية نحو أسفل و أعلى ، و بالعكس أيضا ..

فكم من ملايين درجات عليك أن تقطع صعودا و هبوطا !..

فما من تجلِ روحي ، من جمال مدهش وراق ، أو نشوة مترعة ، يمكن الحصول عليها بتكاسل مجاني ..

وهو أمر عسير حقا ، الذي سيكلفك جهدا جبارا و كدحا شاقا و لسنوات طويلة جدا ، و إذا عثرت عليَّ ، طبعا مثل كنز نادر ، فعليك الاحتفاظ بي جيدا حتى لا تفقدني مرة واحدة و إلى الأبد …

فأنا لستُ مِمَن يمكن العثور عليهم مرة أخرى ..

لأقودك بعد ذلك نحو ولاداتك الأخرى ، باتجاه ميلادك الجديد ، خطوة بعد أخرى ، من خلال منحدرات حادة و طرق وعرة، عبر قلب ظلام و جليد عالم جارح بجموده البارد القارس ، نحو سلالم نضوج و كمال و شمس صباح مشرقة دوما على نافذة روحك ، بعدما تكون قد مرت أزمنة عصور طويلة في غمرة بحث و اكتشاف دروب وطرقات مجهولة وهجرات كثيرة .. ولكن كلحظة خاطفة ! .. وهو الأمر الذي يتطلب منك بعدها القيام برعايتي و عنايتي كما بستاني محب وحريص لشجرته المفضلة ، لأنني سأكون نصفك الآخر ، بعدما تفوز بجائزة قلبي بجهدك الجبار ، حتى لا تفقدني و نفسك أيضا هباء منثورا و هدرا مسفوحا ، و إذا لم تفقدني ، سأبقى صنوا حاضنا و ظلا باسقا لروحك ، لأننا نحن الاثنين نصبح حينذاك واحدا متحدا و مندمجا ، كشجرة وأختها ، مثل نهر وشقيقه الينبوع الجبلي، و رفيقا وفيا و مصاحبا لآخر خطوك و انت تدخل ملكوت سعادتك الأعظم ، في وهج روحك المرفرفة نحو الأعالي ،كنسر متفرد يحلق في أقاصي الرياح ..

ولكي تحبني حقا ، فعليكِ أن تبصرني بعيون قلبك أولا !..

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