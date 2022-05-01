مستشفيات العراق تستقبل أكثر من 400 حالة اختناق جراء العاصفة الترابية

كشفت مصادر طبية، عن تسجيل المؤسسات الصحية في محافظات عراقية عدة فضلا عن العاصمة بغداد أكثر من 400 حالة اختناق بسبب العواصف الترابية التي ضربت البلاد اليوم الاحد.

وقالت المصادر، إن مستشفيات العاصمة بغداد بجانبيها الكرخ والرصافة سجلت، اليوم، أكثر من 100 حالة اختناق جراء العواصف الترابية، مبيناً أن المراكز الصحية في محافظة النجف سجلت نحو 70 حالة اختناق، فيما سجلت ديالى 50 حالة مشابهة.

وفي الانبار، أشارت المصادر إلى أن مراكز المحافظة الصحية سجلت أكثر من 50 حالة اختناق، في حين سجلت مستشفيات بابل اختناق أكثر من 100 شخصاً جراء تلك العواصف.

كما استقبلت المستشفيات والمؤسسات الصحية في محافظات الديوانية والسماوة وميسان وبسبب العاصفة الترابية عشرات حالات الاختناق، مشيراً إلى أن تلك اعداد الحالات تلك قابلة للزيادة.

واليوم الاحد، غطى التراب الشديد سماء العاصمة وبقية المحافظات العراقية، إثر عاصفة ترابية جاءت من الانبار واشتدت في بغداد.

وحولت العاصفة سماء بغداد والمحافظات الى اللون الاحمر نتيجة اشتداد العاصفة الترابية.

وشهد شهر نيسان المنصرم حدوث 5 عواصف ترابية شديدة، فيما بدأ اليوم الأول من شهر أيار بعاصفة ترابية أشد من سابقاتها حيث تدنت مستويات الرؤية.

وغالباً ما تستقبل المستشفيات العراقية حالات اختناق كبيرة نتيجة تلك العواصف قد تصل بعضها الى حالات الوفاة.

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