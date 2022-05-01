مطار بغداد الدولي يعاود حركة الملاحة الجوية

أعلنت إدارة مطار بغداد الدولي، مساء اليوم الأحد، عن عودة حركة الملاحة الجوية إلى طبيعتها بعد تحسن الطقس.

وذكرت الإدارة في بيان مقتضب “نوضح لمسافرينا كافة وشركات الطيران العاملة في المطار عن معاودة حركة الملاحة الجوية إلى طبيعتها وانسيابية جدول الرحلات الجوية”.

وفي وقت سابق اليوم، علقت إدارة مطار بغداد الدولي تسيير الرحلات الجوية جراء سوء حالة الطقس والعاصفة الترابية التي اجتاحت البلاد مما أدى إلى تراجع مدى الرؤية لمستويات متدنية جدا.

وأعلنت إدارة المطار في بيان، عن توقف الحركة الجوية لهذا اليوم الأحد بسبب سوء الأحوال الجوية ووصول مدى الرؤية أقل من 500 م، مضيفة أن حركة الطائرات القادمة والمغادرة ستعود إلى طبيعتها حال تحسن الظروف الجوية .

وهذه هي المرة الثالثة التي يتم فيها تعليق الملاحة الجوية في مطار بغداد الدولي خلال اقل من شهر بسبب العواصف الترابية التي تجتاح العراق بين الحين والآخر.

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