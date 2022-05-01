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هزتان أرضيتان تضربان السليمانية وواسط

ضربت هزتان أرضيتان مساء يوم الأحد، كل من محافظة السليمانية في إقليم كوردستان، ومحافظة واسط، من دون تسجيل أضرار تذكر.

وأعلنت وزارة النقل العراقية، تسجيل مراصدها الزلزالية حدوث هزة أرضية بلغت قوتها ( 3،5) درجة حيث تبعد ( 9) كم شمال غرب قضاء بدر من محافظة واسط.

من جانبها أعلنت مديرية الانواء الجوية والرصد الزلزالي في إقليم كوردستان تسجيل هزة ارضية، في قضاء جمجمال التابع لمحافظة السليمانية.

وبحسب بيان صادر من المديرية، إن الهزة بلغت قوتها 3،2 على مقياس ريختر وعلى عمق 10 كيلومتر.

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