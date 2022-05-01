وقفة مع المجموعة القصصية ( زيارة غامضة ) للاديبة سنية عبد عون

نحن بصدد أديبة متمكنة من لغة السرد في الصياغة اللغوية الشفافة في اسلوبها المشوق والرشيق والبسيط , لكنه يدخل في عمق وصلب الموضوع , الذي يخص عينة من عينات الاوضاع السائدة , وكذلك الدالة التعبيرية للحدث السردي الذي يغوص عميقاً في المشاعر والإحساس الوجداني, تضعنا أمام مشاهد حسية من لوحة الواقع بالمعايشة والتجربة والفعل الحسي الدرامي في المسرح الحياة , تؤطر صورة الماضي والحاضر العراقي القائم بصدق الاحساس والشعور , في تناول الواقعي والموضوعي لمجريات مفردات الحياة العامة , المشبعة بالهواجس والارهاصات في محطات القلق والحزن الحياتي , إزاء الأفعال المطعونة بمرارة المعاناة الغارقة الى القمة في أزماتها القلقة , وتجعلها لعبة في مهب الريح في تداعيات الفوضى والانفلات , واقع مأزوم بالأزمات , التي تدفع الى الوجع العراقي الى المعاناة والإرهاق والسأم الثقيل , حكايات سردية تحمل الهوية العراقية , استلهام مفردات الواقع من خلال براعة التناص في محطات التراث في التقاليد الاجتماعية , وتأثيرات في العواطف الدينية . تصوغها في بوتقة الخيال الفني برؤية واقعية دون مبالغة وتزويق , وهي تعبر عن روح الأوضاع السائدة بمحتوياتها في القضايا الساخنة بالفعل المعايشة اليومية , إنها باختصار تقدم الإرهاصات السيكولوجية التي تجرفها مفردات كثيرة . وتعطيها الجانب السلبي , الذي يخنق الروح العراقي وتجعله يخرج عن طوره بالغضب والحزن . هذه حفنة ( غيض من فيض ) في المجموعة القصصية ( زيارة غامضة ) التي تضم 38 قصة قصيرة , وكل لوحة سردية تمثل حدث عراقي قائم بالفعل والمعايشة , أو يمثل ظاهرة من الظواهر السائدة في مسرح الحياة العام .

× قصة : براكيتة :

تضفي مشهداً من المشاهد اليومية في زخم التظاهرات السلمية في الساحات والمدن واحداثها العاصفة , ولكنها ايضاً تحمل تأويل المقارنة بين زمن الدكتاتورية . وزمن العهد الجديد , الأول يعتبر التظاهر السلمي اكبر جريمة ويقع تحت طائلة العقوبات الصارمة بما فيها الموت تحت التعذيب الوحشي . والزمن الحالي يجابه التظاهر السلمي بالعنف الدموي والدخانيات بالقنابل الغازية التي تخنق الأنفاس . وبكواتم الصوت لنشطاء الحراك المدني السلمي . مجابهات يومية عنيفة , حتى لا تحترم قدسية الامام علي ( ع ) عندما يرفع المتظاهرين صورته المقدسة , يعني يطالبون بالعدل والحق وانصاف المظلومين ( كان الامام علي ( عليه السلام ) يتوسط هذه الحشود بأريج عدالته وجلبابه الذي يرقعه بيده …….. كأن قلوب الحشود تستحضر روحه الطاهرة , فخليته بينهم رافعاً يده يومئ بالهدوء والصبر ……. ) ص15 .

تتحدث بطلة الحدث السردي , بأنها كانت تبحث مع أبنها عن براكيتة في المحلات التجارية للمصابيح المنزلية : وبراكيتة هي قاعدة المصباح الكهربائي , ووجدت نفسها محشورة أمام سد الطرق وأمتلى الجو بالدخانيات الغازية الخانقة , ولم يجدوا الناس وسيلة من الاختناق الغازي من القنابل سوى الهرب واللجوء الى داخل المحلات التجارية . وكانت داخل المحل المكتض بالحشود الهاربة , وتقدمت لها إمرأة بالسؤال ( الأخت من أي فئة ؟ ) ضحكت بصوت مسموع وقلت لها ( أنا من فئة البراكيتة ) ص18 . ينطبق عليها المثل : شر البلية ما يضحك .

× قصة : دعوة خاصة جداً :

وهي تستلهم التناص للآية القرآنية الكريمة :

وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ”.

شهداء الوطن وضحايا التفجيرات الدموية الأبرياء , ضحايا العنف الدموي للمتظاهرين السلميين ونشطائهم الذين يطالهم الاغتيال بكواتم الصوت , جريرتهم انهم يطالبون بوطن , هم أحياء عند ربهم في فردوس وجنة الله وهم الفائزين في الدنيا والاخرة . لقد اعتاد التقليد الشعبي في زيارة قبور الموتى من الاحبة , في تقدم الاطعمة والحلوى . وكانت الساردة تقوم بزيارة قبر أبيها , وسمعت بقربها صوت حنون وحزين يناديها , من أم ثكلى فقدت فلذة كبدها وهو شاب جامعي , اخترقت سيارة مفخفخة حرم الجامعي و حولت المكان الى اشلاء متفحمة ومتناثرة , طلبت منها الأم المشاركة في الطعام والحلوى وقراءة سورة الفاتحة على أنها المغدور والشهيد , فلبت الدعوة بكل حنان وتعاطف حزين . وفي الليل في الحلم , وجدت ابن الأم الثكلى يتقدم اليها بكل انشراح , وهو يغتبط بالسعادة والابتهاج ويشكرها على تلبية دعوة أمه في المشاركة في الطعام والحلوى , وقراءة سورة الفاتحة على روحه الطاهرة , وكان مع مجموعة من الشباب الشهداء مرحين ,ويقول لها الشاب الانيق والشهيد بكل وداعة وعزم وتصميم وحب ومحبة ( بالحب وحده ستكتب لك النجاة ……. الشعب يحتاج المخلصين // الشعب يحتاج المخلصين ) ص 32 .

× قصة : زيارة غامضة :

تستلهم معنى مقولة ( القلوب سواجي / سواقي ) بأن الاحبة ضيوف دائمون على القلب وحواس الوجدان وفي الذاكرة الحية , سواء كانوا احياء أومن خطفهم الموت . سمعت طرقاً خفيفاً على الباب في ساعات الليل الاخيرة , حينما كان ينتابها القلق والحزن الموجع ويقلق نومها , وحينما فتحت الباب وجدت امها المتوفية قبل عشر سنوات امامها بوجه باسم وبشوش , استغربت من مجيئها في هذه الساعة المتأخرة من الليل . فقالت لها الام لكي لتخفف من وطأة المفاجأة والصدمة , بأن لا تقلق عن اولادها وزوجها فهم نائمون لا يسمعون حديثنا . ثم قالت لها الام المتوفية ( سمعت أنكِ تشكين من القلق والكآبة أو المرض ….. وانك تشعرين برتابة وملل …. وهذا ما يقلق راحتي أيضاً …. !! ) ص42 . فعلاً كانت تشكومن المرض وعجزت من مراجعات الكثيرة للأطباء لكن دون جدوى ,لم تتلقى منهم العلاج الشافي , سوى الوعود الكاذبة , هذه المعضلة النفسية التي تعانيها وتقلقها , وجاءت أمها المتوفية تواسيها في محنتها , وتجبر بخاطرها بالعزيمة والصبر على بلوى مرضها .

× قصة : رفيقة الارائك .

مهداة الى الطفلة الشهيدة ( مريم البابلية ) وهي تمثل رمز الطفولة المقتولة من الارهاب الدموي من الذئاب الآدمية , التي مشبعة بالحقد الاعمى على الانسانية , المشبعة بروح الانتقام الوحشي حتى من الاطفال بالتفجيرات الدموية , فكانت الطفلة الصغيرة ( مريم ) صاحبت أبيها للصلاة في الحسينية , فداهم المصليين ارهابي مسلح بحزام ناسف فجره وسط المصلين , وكان من ضمن الضحايا الابرياء الطفلة الصغيرة مريم علي .

قصة : خوذة مرقطة .

دخلت أستوديو التصوير وطلبت من عاملة الاستوديو مساعدتها في ترتيب اناقة شالها الاسود , وحاولت عاملة الاستوديو اقناعها برفع شالها الاسود قليلاً من فوق عينيها , ولكن المرأة الخمسينية رفضت وأبدت انزعاجها من الطلب , ثم اخرجت من حقيبتها اليدوية خوذة مرقطة ووضعتها فوق شالها الأسود , أي حطتها فوق رأسها , أثارت دهشة العاملة واستغرابها من هذا الفعل الغريب , لكنها اكتشفت على الفور بأن الخوذة المرقطة تعود الى أبنها الشهيد , الذي قتل في معسكر ( سبايكر ) ذبح مع اكثر من 1700 مجنداً شاباً , ذبحوا من الوريد الى الوريد , في مجزرة دموية رهيبة , نتيجة الارهاب والحقد والانتقام الاعمى الطائفي المتعطش للدماء , أن جروح هذه المجزرة المروعة , تظل تنزف دماً وقيحاً عند الشرفاء , طالما القتلة الوحوش يظلون بعيدين عن طائلة القانون بالقصاص العادل . تبقى مجزرة سبايكر حية في الضمائر الحية , ونقطة سوداء للحقد الطائفي الأعمى .

جمعة عبدالله

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