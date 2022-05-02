أشرف زكي يتوعد أحد الصحافيين بالمحاسبة بسبب مسلسل رمضاني

أعلن نقيب الممثلين الفنان أشرف زكي، عن اعتزامه اتخاذ إجراء قانوني ضد أحد الصحافيين، بعد اتهام صناع مسلسل “فاتن أمل حربي” بأنهم أعداء الدين.

وقال زكي في تصريحات صحافية: “سوف نتقدم ببلاغ ضد ذلك الصحافي، فالأمر أصبح خطيرًا، ويعد تحريضًا ضد الفنانين، فهم يجسدون فقط الفئات المختلفة في المجتمع العربي”، وفق (أخبار تن).

وكان أحد الصحافيين قد نشر عبر حسابه الشخصي على (فيس بوك)، منشوراً هاجم فيه أبطال مسلسل “فاتن أمل حربي” وصناعه، قائلًا: “هؤلاء أعداء دين الله، كل من شارك في مسلسل فاتن أمل حربي وكفانا طبطبة على أعداء الإسلام أو الطابور الخامس ذاكرًا أسماء طاقم عمل المسلسل كاملًا، حتى واضعي الموسيقى التصويرية والإخراج.

و يضم مسلسل فاتن أمل حربي العديد من الفنانين منهم نيللي كريم وشريف سلامة ومحمد الشرنوبي وهالة صدقي وخالد سرحان ومحمد ثروت وفادية عبد الغني ومحمد التاجي وجيلان علاء وجمال يوسف وحاتم صلاح وبهاء الخطيب، تأليف إبراهيم عيسى، وموسيقى تصويرية خالد الكمار، إخراج ماندو العدل.

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