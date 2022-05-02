“أقل من 16 دولاراً”.. العراق يكشف عن سعر النفط المصدر الى الاردن

أعلنت شركة تسويق النفط العراقية “سومو”، اليوم الاثنين، أن معدل سعر النفط الخام المصدر الى الاردن بلغ 88 دولاراً خلال نيسان الماضي، أي بأقل من 16 دولاراً من معدل السعر الرسمي، وذلك بعد المباشرة مرة اخرى بتصدير النفط الى المملكة.

وقالت الشركة في احصائية على موقعها، إن “مجموع الصادرات النفطية الى الاردن خلال شهر نيسان الماضي بلغت 299 الفاً و560 برميلاً”، مبينة أن “معدل التصدير بلغ 10 الاف برميل يومياً”.

وأضافت سومو أن “معدل سعر البرميل المباع للأردن بلغ 88.389 دولاراً”، مبينة أن “قيمة الواردات من الصادرات النفطية للأردن خلال شهر واحد بلغت 26 مليوناً و477 الفاً و808 دولارات”.

ولم يستورد الاردن النفط الخام من العراق خلال شهر شباط واذار في حين استورد ما مقداره 309 ألف برميل في كانون الثاني الماضي من عام 2022.

وكان الأردن تلقى في أيلول 2021 شحنات من النفط بموجب اتفاق لشراء 10 آلاف برميل يوميا من النفط الخام من حقول كركوك لتلبية جزء من الطلب المحلي قبل ان يوقفها في شهر شباط نتيجة انتهاء العقد”.

يذكر ان العراق يصدر النفط الخام بأسعار تفضيلية الى الاردن عبر الشاحنات الحوضيات وبمعدل تقريبا 10 الاف برميل يومياً.

واعلنت وزارة النفط يوم امس الاحد عن مجموع الصادرات والايرادات المتحققة لشهر كانون الاول الماضي، مبينة انها بلغت 101 مليون و390 الفاً و662 برميلاً، بايرادات بلغت 10.55 مليارات دولار، فيما بلغ معدل سعر المباع 104.091 دولارا.

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