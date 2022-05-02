اعتقال الضابط الذي ارتكب مجزرة بحق عائلته في السليمانية

اعلنت قوات الاسايش في قضاء جمجمال بمحافظة السليمانية، يوم الاثنين، اعتقال الضابط الذي قتل زوجته وأطفاله بسبب خلاف عائلي.

وقالت قوات الاسايش في بيان على صفحتها في فيسبوك، انه تم اعتقال المتهم الذي قام بقتل عائلته، وفقا لمذكرة قضائية ووفقا للمادة 406 من قانون العقوبات العراقية.

وفي وقت سابق اليوم، أبلغ مصدر أمني في السليمانية بأن رجلاً توجه بعد اداءه صلاة العيد إلى بيت اهل زوجته في منطقة “سنكاوي” في قضاء جمجمال وقام بقتل زوجته واطفاله الثلاثة بمسدس كاتم كان بحوزته واصاب شخصين آخرين من عائلة زوجته، بسبب خلاف عائلي.

واضاف أن قوة امنية نقلت المصابين الى مستشفى طوارئ السليمانية، وجثث القتلى الى دائرة الطب العدلي، مشيراً إلى فتح تحقيق بالحادث وبحق الجاني الذي لاذ بالفرار بعد ارتكابه الجريمة، موضحاً أن الجاني ضابط برتبة نقيب في طوارئ الداخلية.

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