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الجبهة الديمقراطية في كوبا تشارك الكوبيّون بالاحتفال بعيد العمال العالمي

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الجبهة الديمقراطية في كوبا تشارك الكوبيّون بالاحتفال بعيد العمال العالمي

احتفل الكوبيون بعيد العمالhttps://www.annahar.com/arabic/news/listing?tag=%d8%b9%d9%8a%d8%af+%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%85%d8%a7%d9%84 في الشوارع، اليوم الأحد، إذ رفعوا الأعلام وصور الزعيم الراحل فيدل كاسترو وهم يهتفون “تعيش كوبا”.

حيث تجمعوا المتظاهرون في ساحة الثورة في هافانا وأشرف على الحشود الرئيس الكوبي ميغيل دياز كانيل والزعيم الثوري السابق راؤول كاسترو، من منصة تطل على “ساحة الثورة” في هافانا.

وكانت مشاركة لافت لمنظمة الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين في كوبا بالمسيرة يوم العمالية حيث رفعوا المشاركين الأعلام الفلسطينية ورايات الجبهة.

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