الزاملي يدعو الى التضامن والانطلاق نحو بناء العراق

ودعا الزاملي في بيان الى “ضرورة ادامة استلهام دروس التراحم والتعايش والتسامح من شهر رمضان المبارك و تعزيز التضامن بين جميع اطياف الشعب، لمعالجة الظواهر السلبية التي باتت تستهدف المجتمعات الاسلامية سيما العراق كالمخدرات والجريمة المنظمة وغيرها ، ونبذ التفرقة والتعصب ولغة الكراهية والتطرف بكافة اشكالها لضمان وحدة البلد والشعب، للانطلاق نحو بناء عراق قوي ومزدهر في كافة المجالات”.

واستذكر الزاملي بحسب البيان، “شهداء الوطن مشيدا بأبطال الاجهزة الأمنية بكافة الصنوف والتشكيلات لما حققوه من انتصار عظيم على الإرهاب، داعيًا لمواصلة مسيرة بناء العراق الديمقراطي الحديث، والتمسك بوحدته”.