الكاظمي والبارزاني يناقشان قصف أربيل الأخير

أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، أن القوات المسلحة ستلاحق منفذي الاعتداء الجبان على أربيل.

وذكر المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء في بيان أن “رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي تبادل في اتصال هاتفي التهاني بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك مع رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني”.

وأعرب الكاظمي، بحسب البيان، عن أصدق أمنياته بأن يجتاز شعبنا العراقي في كل مكان من أرض العراق تحدياته قوياً منتصراً، وأن يديم الباري نعمته بالاستقرار والأمن على ربوع إقليم كردستان وشعبنا الكردي، وسائر أرض الرافدين بجبالها وسهولها، وبجميع أطيافها المتآخية.

وتابع البيان، انه “جرى خلال الاتصال مناقشة الأوضاع الأمنية وما قامت به عصابات الإرهاب والجريمة من استهداف لأحد المصافي في قضاء خبات بمحافظة أربيل”.

وأكد رئيس مجلس الوزراء، أن قواتنا المسلحة البطلة ستلاحق منفذي الاعتداء الجبان، وأن شعبنا العراقي في كل مكان سوف تزيده هذه الجرائم وحدة وقوة وعزيمة على هزيمة الإرهاب والتمسك بالقانون.

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