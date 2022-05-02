الكهرباء تعيد خطاً لانتاج الطاقة متوقف منذ 8 سنوات

أعلنت وزارة الكهرباء، يوم الإثنين، اعادة خط (حديثة- غرب بغداد) 400 KV إلى العمل بعد توقفه لأكثر من ثماني سنوات، مشيرة الى أنه سيفك اختناقات التجهيز لـ6 أقضية في محافظة الانبار.

وذكر إعلام وزارة الكهرباء في بيان أن “الملاكات العاملة في شبكات نقل كهرباء شرق وغرب الانبار وتنفيذ المشاريع وفرق من فرع الشبكتين الاولى والثانية وشبكات واسط وشبكات ديالى ضمن الشركة العامة المذكورة، تمكنت من اعادة خط نقل الطاقة الكهربائية للضغط الفائق ( حديثة – غرب بغداد) 400 KV الى الخدمة، بعد خروجه منذ عام 2014 لتعرضه لاعمال تخريبية من قبل عناصر داعش الارهابية”.

ولفت البيان الى أن “الشركات العامة كافة قد عجزت فيما مضى عن إعادة تأهيل الخط ، لخطورة مساره ، وعبوره نهر الفرات ، مع كثرة المعوقات والعبوات الناسفة”.

ونوه الى أن “كشف الخط تم سيراً على الاقدام برغم خطورة مساره ، وأُنجِز العمل بوقت قياسي لتجهيز المدن التابعة لقسم شبكة غرب الانبار كافة بالطاقة ، عبر ربطها بالشبكة الوطنية في ظل ظروف شحة المياه في بحيرة سد حديثة”.

واوضح البيان أن “الانجاز تضمن تأهيل (63 ) برجاً مدمراً بالكامل ، وإعادة الخط من غرب بغداد إلى حديثة بطول (223 كم) وبعدد ( 459 )برجاً برغم نقص حديد الزاوية ، مع تعويض الأسلاك المقطوعة ، وتسليك جديد لعشرات الكيلومترات ، ليساهم هذا الربط بفك اختناقات التجهيز لاقضية ( حديثة ، القائم ، عنة، راوه ، هيت ، والبغدادي ) غرب محافظة الانبار”.

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