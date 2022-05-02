الهيمنة الامريكية على النظام العالمي قادت الى الكوارث والحروب

اكد تقرير لموقع اوراسيا نيوز ، الاحد، ان هيمنة الولايات المتحدة على النظام العالمي بعد الحرب الباردة قاد الى حروب وحشية للتحالف الغربي بقيادة امريكا في فيتنام وأفغانستان والعراق وليبيا وسوريا والآن في أوكرانيا و لم يعد بإمكان المرء رؤية أي نظام مع تطلعات حفظ السلام أو حقوق الإنسان.

وذكر التقرير الذي ترجمته وكالة /المعلومة/ ان ” مثل هذا النظام الذي تقوده امريكا شهد ظهور مفاهيم مثل التدخل المسلح وتغيير الانظمة وانتهاك سيادة دول مثل أفغانستان والعراق وليبيا وسوريا بذريعة الدفاع الوقائي أو بناء الدولة والأمة. ولم تكن نتيجة احتلال هذه الدول سوى تثبيت الفوضى والقتل الوحشي”.

واضاف ان ” النظام العالمي على الطريقة الامريكية لم يكن دوليا ولا ليبراليا بل مهد الطريق لحروب لا نهاية لها في الدول الغنية بالنفط أو عدوان اقتصادي وعقوبات ضد دول صاعدة مثل الصين والهند وروسيا، وبالطبع ، تهدف هذه الهجمات إلى ضمان بقاء هذا النظام العالمي الأمريكي المتدهور من خلال خلق اضطرابات اقتصادية وأمنية لنيودلهي وبكين وموسكو”.

وبين التقرير انه ” وخلال الازمة الاوكرانية الحالية تقوم الولايات المتحدة مرة أخرى بتقسيم دول العالم إلى أصدقاء ومعارضين ، وتدفع مع حلفائها الأوروبيين الدول الأخرى إما للانضمام إليهم في حماية وجود الأممية الليبرالية ، أو أنهم سيكونون هدفًا لأشد العقوبات الاقتصادية والسياسية”.

واشار التقرير الى أن ” كل ذلك يجري لتهيئة الاجواء لوقوع حرب مع الصين لعرقلة قوتها الاقتصادية الصاعدة ، لكن ذلك ليس الا مجرد دعاية فارغة فالولايات المتحدة لاتملك القوة والارادة لبدء مثل هذه الحرب ، حيث اظهرت الحرب في اوكرانيا عدم قدرة الولايات المتحدة على مواجهة قوة عسكرية عالمية بشكل مباشر. لكن بكين تدرك جيدًا أن اقتصاد الصين وثروتها هما جزء من أصول الغرب وأي إجراء يتم اتخاذه لإلحاق الضرر بالصين سوف يأتي بنتائج عكسية عليهم ولن يركز ذلك الا من صعود الصين كقوة عالمية بديلة عن الهيمنة الامريكية “. انتهى/ 25 ض

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