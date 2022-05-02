انتحار جندي بإطلاق النار على نفسه في ديالى

أفاد مصدر أمني في محافظة ديالى اليوم الاثنين، بانتحار جندي بإطلاق النار على نفسه في أطراف قضاء المقدادية شمال شرق بعقوبة.

وقال المصدر إن “جنديا من سكان محافظة النجف ينتمي إلى الفوج الرابع من اللواء الأول التابع للفرقة الاولى من الجيش العراقي اقدم على الانتحار بإطلاق النار على نفسه داخل وحدته العسكرية في أطراف قضاء المقدادية (35 كم شمال شرق بعقوبة)”.

وأضاف أن “السلطات الأمنية فتحت تحقيقا بالحادث الذي لازالت أسبابه ودوافعه غامضة حتى الآن”.

وتشهد ديالى ومحافظات عدة تصاعدا بحوادث ومحاولات الانتحار لأسباب نفسية ومعيشة.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط