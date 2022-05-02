Posted on by

انتحار جندي بإطلاق النار على نفسه في ديالى

أفاد مصدر أمني في محافظة ديالى اليوم الاثنين، بانتحار جندي بإطلاق النار على نفسه في أطراف قضاء المقدادية شمال شرق بعقوبة.

وقال المصدر إن “جنديا من سكان محافظة النجف ينتمي إلى الفوج الرابع من اللواء الأول التابع للفرقة الاولى من الجيش العراقي اقدم على الانتحار بإطلاق النار على نفسه داخل وحدته العسكرية في أطراف قضاء المقدادية (35 كم شمال شرق بعقوبة)”.

وأضاف أن “السلطات الأمنية فتحت تحقيقا بالحادث الذي لازالت أسبابه ودوافعه غامضة حتى الآن”.

وتشهد ديالى ومحافظات عدة تصاعدا بحوادث ومحاولات الانتحار لأسباب نفسية ومعيشة.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close