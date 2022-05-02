بريطانيا تصف قصف خبات في اربيل بـ”غير المقبول”

دانت المملكة المتحدة، اليوم الاثنين، القصف الأخير الذي طال محافظة أربيل امس، عادة ذلك “غير مقبول ولا يخدم مصلحة أحد”.

وكتب السفير البريطاني في بغداد، مارك برايسون ريتشاردسون، تغريدة بموقع تويتر، ذكر فيها: “ادين الهجوم على مصفاة النفط في اربيل الليلة الماضية”.

وأوضح السفير البريطاني ان “أعمال العنف هذه غير مقبولة ولا تخدم مصلحة أحد”، داعياً جميع الأطراف الى “العمل من أجل أمن العراق واستقراره”.

وفي وقت سابق عدت بعثة الامم المتحدة في العراق (يونامي)، القصف الصاروخي الذي استهدف مصفاة للنفط في قضاء خبات في أربيل “تطوراً مقلقاً”، داعية قادة البلاد الى مواجهته.

وقالت البعثة في تغريدة إن “اطلاق الصواريخ الطائشة الذي استهدف مصفى لتكرير النفط في اربيل عشية عيد الفطر يعد تطوراً مقلقاً آخر، ينبغي على قادة العراق العمل متحدين لمواجهة مثل هذه الاعمال العدوانية التي تسعى الى زعزعة امن البلاد واستقرارها”.

وكانت خلية الإعلام الأمني، أكدت تعرض مصفاة للنفط تابعة لشركة “كار” النفطية لاستهداف صاروخي في قضاء خبات التابعة لأربيل في إقليم كوردستان.

واتهمت الخلية من سمتهم بعصابات الإرهاب والجريمة بالوقوف خلف الهجوم، “الغاية منه التأثير على إمدادات الطاقة الكهربائية”.

كما دعا مجلس الأمن في إقليم كوردستان، حكومة بغداد إلى تطهير منطقة في سهل نينوى، قال إنها أصبحت منطلقاً للهجمات الصاروخية على الإقليم.

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