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بينهم اجانب … حكومة الاقليم: سجلنا 133 الف عامل في الرعاية الاجتماعية

اعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في حكومة اقليم كوردستان، اليوم الأحد، أنها سجلت لغاية الآن نحو 133 الف عامل في الرعاية الاجتماعية، مبينة ان من بينهم 14 الف من العمال الأجانب والباقي عمال محليون.

ونقل بيان عن المدير العام للعمل والرعاية الاجتماعية عن مديرها العام عارف حيتو، انه وفقا للقانون فإن أي شخص يصاب اثناء العمل اذا كانت درجة عجزه 100٪؜ فانه يتلقى راتبا شهريا كاملا 100٪؜ واذا كان اقل من ذلك فانه يتوجب عليه ان يجلب تقريرا طبيا كل ستة اشهر لكي يصرف له الراتب بناء على ذلك الراتب.

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