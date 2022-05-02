ترامب يعود للواجهة برقصة جديدة!

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو للرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، وهو يرقص مجددا على أنغام الموسيقى أمام أنصاره، في تجمع حاشد أقيم أمس الأحد بولاية نبراسكا الأمريكية.

وأثارت الرقصة سخرية مغردين على “تويتر”، علما أنها ليست المرة الأولى التي يرقص فيها ترامب علنا أمام الكاميرات.

على صعيد آخر دافع ترامب خلال كلمة له عن حاكم نبراسكا الجمهوري، تشارلز هيربستر، ورفض مزاعم سوء السلوك الجنسي الأخيرة الموجهة له، ووصفها بأنها “خبيثة”.

وقال إنها كانت الدافع الرئيسي لقراره عقد اجتماع في ولاية كورنهوسكر قبل الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري في وقت لاحق من الشهر الجاري.

ويأتي دفاع ترامب عن هيربستر بعد أيام فقط من إعلان أحد المحققين في نبراسكا أن 7 نساء، بمن في ذلك السيناتورة الجمهورية عن الولاية، جولي سلامة، اتهمن الحاكم بمضايقتهن في عدة مناسبات سياسية أو مسابقات ملكات الجمال، مع اتهام امرأة أخرى له بتقبيلها قسرا.

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