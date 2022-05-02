توضيح هام من خلية الإعلام بشأن أحداث سنجار

وذكرت الخلية في بيان أن “ناحية سنوني في قضاء سنجار شهدت أحداث أمنية خلال الليلة الماضية وصباح هذا اليوم ولابد ان يطلع الرأي العام على تفاصيل تلك الأحداث”.

وتابعت، أن “مجموعة من ما يسمى عناصر تنظيم اليبشة، قامت بقطع عدد من الطرق التي تربط ناحية سنوني وخانصور مع المجمعات والقرى المجاورة ونصب حواجز على هذه الطرق ومنعت حركة المواطنين بين هذه المناطق”.

وأوضحت، أنه “مع الضياء الأول لهذا اليوم شرعت القطعات العسكرية في قيادة عمليات غرب نينوى والوحدات المتجحفلة معها بفتح الطرق الا انها تعرضت الى رمي كثيف مع انتشار للقناصين على اسطح عدد من البنايات وزرع الطرق بالعبوات الناسفة”.

وأشارت الخلية إلى أن “القطعات الأمنية تعاملت مع تلك العناصر المغرر بها وفق قواعد الاشتباك لفرض سلطة القانون والنظام وردت على مصادر هذه النيران بدقة وقامت بفتح الطرق أمام حركة المواطنين”.

ونوهت، “هنا لابد من الإشارة إلى التعاون الكبير من المواطنين ومساعدة القوات الأمنية والعسكرية في اعادة الامور الى وضعها الطبيعي ورفض كل التصرفات الخارجه عن القانون”.

وختم بيان خلية الإعلام الأمني، ان “قيادة العمليات المشتركة أصدرت اوامرها بشكل واضح للتعامل بحزم ووفق قواعد الاشتباك ضد اي تصرف او ممارسة من شانها زعزعة الامن والنظام وحماية المواطنين هناك”.