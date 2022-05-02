خلال خطبة عيد الفطر المبارك المرجع الخالصي يحذر من الانجرار خلف محاولات الافساد التي تجريها سفارات الاحتلال الأجنبية

أكد سماحة المرجع الديني الشيخ جواد الخالصي (دام ظله) خلال خطبة عيد الفطر المبارك في مدينة الكاظمية المقدسة بتاريخ 1 شوال 1443هـ الموافق لـ 2 أيار 2022م، على جمع كلمة المسلمين ورص صفوفهم لتفويت الفرصة على الأعداء المتربصين بالإسلام السوء.

وبيّن ان موقف مدرسة الامام الخالصي في قضية ثبوت الهلال الشهري هي ليست على الحسابات الفلكية المجردة فقط، ويمكن ان تؤخذ في بعض الاعتبارات ولكنها ليست الأصل، وانما الأصل هي إمكانية المشاهدة ووقوع المشاهدة؛ ففي العراق كان الجو مغبراً وغير ممكن مشاهدة الهلال ليلة البارحة ولكن حصلت الرؤية في مناطق مجاورة للعراق كما أكد لنا ذلك بعض المختصين في هذا الشأن، والرؤية في بعض المراصد كانت متحققة وأعلن انه قد تحقق في دول أخرى وان تم التراجع عن هذا الإعلان فيما بعد.

ولفت قائلا: ان يوم العيد لا يعني بأن يتسيب الإنسان ويترك اخلاقه والتزاماته الدينية والخلقية بحجة انه يوم العيد، فأمير المؤمنين (ع) يقول: كل يوم لا يعصى الله فيه فهو عيد.

وأكد سماحته بأن يوم العيد هو يوم لتكريس التقوى والالتزام بأحكام العيد وسننها، واهمها التكبيرات، وإخراج زكاة الفطرة، وصلة الرحم وتكثيف الزيارات بين الناس فهي من السنن المستحبة والتي لها الأثر الكبير على كثير من الأصعدة الأخرى.

وفي الشأن المحلي الداخلي حذّر سماحته المجتمع من ثلاثة أمور رئيسية فكرية واخلاقية تنخر بالشعب العراقي وهي الالحاد والاباحية والمخدرات، فهي وسائل الاعداء لتدمير هذا الشعب، فعلى الشعب العراقي ان يتنبه لهذه المخاطر قبل ان تقع الكارثة.

كما وحذّر سماحته النساء العراقيات والمجتمع العراقي من الانجرار خلف محاولات الافساد التي تجريها اليوم سفارات الاحتلال الأجنبية، منبهاً النساء العراقيات بأن لا يكونن أداة للشر والفساد ولنشر الرذيلة والعياذ بالله. حيث دعت بعض السفارات مجموعة من النساء اللاتي لهن اهتمامات متفرقة إلى مأدبة إفطار في احدى المضايف العربية التاريخية الاصيلة (مضايف القصب) في إشارة واضحة للإساءة لعادات وتقاليد الشعب العراقي الأصيل، مؤكداً بأن الشعب العراقي لا يتحمل حصول هذه الأمور ولربما ستكون عواقب هذه التصرفات وخيمة وهم يتحملون كل ما سيجري لاحقاً.

وفي الشأن العربي وفيما يخص احداث فلسطين الأخيرة أكد سماحته على معركة القدس لم تنتهِ ليلة الامس او في يوم القدس العالمي بل ان المعركة ستبدأ بعد انتهاء شهر رمضان الفضيل، مشيراً إلى وجود مخطط لاغتصاب القدس وتدميرها وإنشاء الهيكل تحت عنوان التقسيم المكاني والزماني، داعياً إلى الانتباه من هذه المخططات وان يستعدوا كما يستعد الشعب الفلسطيني لذلك للدفاع عن الأقصى بدمائهم.

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