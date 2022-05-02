دعوات إلى ملاحقة الجناة عقب إعتداء صاروخي جديد يستهدف أربيل

البارزاني : الإدانة لا تكفي وبغداد مطالبة بتحرك جدي لوقف الهجمات

اربيل – فريد حسن

اثار الاعتداء الصاروخي على مصفى نفطي في قضاء خبات بمحافظة اربيل ،ردود افعال غاضبة ازاء التهديدات التي تعرض الامن والاستقرار للخطر ،وسط دعوات الى التعاون والتنسيق للقبض على الجناة وانزال العقوبات القانونية بهم. وقال رئيس اقليم كردستان نيجرفان البارزاني في بيان ،(أدين بشدة الاعتداء الصاروخي الذي استهدف حدود قضاء خبات)، داعياً بغداد ( للعمل على العثور على منفذي الهجوم وإنزال العقوبة القانونية بهم)، واشار الى ان (الاكتفاء بإدانة هذه الهجمات لا يجدي، لأن تكرارها تهديد جدي يعرض الأمن والاستقرار للخطر، والحكومة الاتحادية مسؤولة عن الإسراع والعمل بجدية أكبر على إيقاف هذه الاعتداءات، وأن تعمل من خلال التنسيق مع الجهات ذات العلاقة في حكومة الاقليم على منع تكرارها). وأكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، أن القوات المسلحة ستلاحق منفذي الاعتداء الجبان على أربيل. وقال بيان ان (الكاظمي تبادل في اتصال هاتفي التهاني بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك مع رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود البارزاني، وجرى خلال الاتصال مناقشة الأوضاع الأمنية وما قامت به عصابات الإرهاب والجريمة من استهداف لأحد المصافي في قضاء خبات)، مؤكدا ان (القوات الامنية ستلاحق منفذي الاعتداء الجبان، وأن الشعب في كل مكان سوف تزيده هذه الجرائم وحدة وقوة وعزيمة على هزيمة الإرهاب والتمسك بالقانون.). واعلن محافظ أربيل أوميد خوشناو، فتح تحقيق بشأن الهجوم الصاروخي على المحافظة.وقال خوشناو في تصريح أن (ستة صواريخ سقطت على خبات)، مبينا ان (الصواريخ أطلقت من برطلة، ونظراً لمداها نؤكد أنها ليست من طراز كاتيوشا)، واشار الى ان (هناك تنسيقا عال بيننا وبين الحكومة المحلية في نينوى للتحقيق بشأن الاعتداء). وفي وقت سابق، اكدت قوات المكافحة في الاقليم ، سقوط 6 صواريخ على القضاء.وقالت قوات مكافحة الارهاب في بيان إن (6 صواريخ سقطت على القضاء ،أطلقت من برطلة التابعة لمحافظة نينوى)، مؤكدا ان (الصواريخ الستة سقطت قرب نهر زي بادينان،ولا يوجد خسائر بالارواح او خسائر مادية). وعلق عضو المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكردستاني هوشيار زيباري، على استهداف خبات بالصواريخ، قائلاً إلى متى يستمر ما وصفه الاستهتار وتحدي سلطة الدولة؟ .وذكر زيباري في تغريدة له على تويتر أن (عيدية الفصائل المسلحة والخارجة عن القانون لشعب الاقليم ، كانت رشقة صواريخ على محيط مصفى للنفط في منطقة خبات وتسببت في أضرار)،وأضاف (إلى متى يستمر هذا الاستهتار وتحدي سلطة الدولة وأمن البلاد من قبل مجموعات طائفية مسلحة؟). ودعا مجلس أمن الاقليم ، بغداد، إلى تنظيف المناطق التي باتت مكاناً أو منطلقاً لاستهداف كردستان، من الإرهابيين وقطّاعي الطرق، وتثبيت الأمن والاستقرار في تلك المناطق. وذكر المجلس في بيان أن (المسؤولية الكاملة وراء هذه الاعتداءات تقع على عاتق المجاميع الإرهابية وستدفع تلك المجاميع الثمن)، وأشار إلى أنه (تم توجيه قذائف صاروخية من قضاء الحمدانية إلى الاقليم أكثر من مرة)،مبيناً أن (تلك المناطق تقع تحت سيطرة قوات الحكومة الاتحادية وقريبة من المقار الثابتة للقوات المسلحة الاتحادية). ودانت بعثة الامم المتحدة في العراق، القصف الذي طال أربيل. وقالت في بيان ان (إطلاق الصواريخ الطائش الذي استهدف مصفاة لتكرير النفط في أربيل عشية عيد الفطر يعدّ تطوراً مقلقاً آخر)، واضافت (ينبغي على قادة العراق العمل متحدين لمواجهة مثل هذه الأعمال العدوانية التي تسعى إلى زعزعة أمن البلاد واستقرارها). واستنكرت المملكة المتحدة، القصف الأخير الذي طال أربيل، عادة ذلك غير مقبول ولا يخدم مصلحة أحد.وكتب السفير البريطاني في بغداد،مارك برايسون ريتشاردسون، تغريدة على تويتر(ادين الهجوم على مصفاة النفط في اربيل )، واضاف ان (أعمال العنف هذه غير مقبولة ولا تخدم مصلحة أحد)، داعياً جميع الأطراف الى (العمل من أجل أمن العراق واستقراره). وكانت خلية الاعلام الامني قد أعلنت استهداف مصفى شركة كار النفطي خلال الاعتداء الصاروخي على القضاء التابع لمحافظة اربيل، مشيرة الى وقوع الأضرار في إحدى الخزانات الرئيسية للمصفى.وقالت في بيان إنه (في الوقت الذي ينعم به العراقيون بالأمن والأمان، ويحتفلون بعيد الفطر المبارك، تحاول عصابات الارهاب والجريمة تعكير صفو الحياة وترهيب المجتمع وتهديد المنشأت النفطية في البلاد، حيث أقدمت هذه العصابات الاجرامية، على استهداف مصفى شركة كار بالصواريخ في منطقة كور كوسك في خبات)، مؤكدا ان (الاعتداء أدى الى إصابة إحدى الخزانات الرئيسة للمصفى ونشوب حريق بداخله)، مؤكدا ( السيطرة على الحريق من قبل الجهات المختصة، في ما سقط صاروخ اخر على السياج الخارجي للمصفى، دون أن تكون هناك خسائر بشرية)، واصفا العمل بـ (الجبان والغاية منه التأثير على امدادت الطاقة الكهربائية في هذا التوقيت تحديداً)، مشيرا الى ان (قوة أمنية انطلقت بعد حادثة إطلاق الصواريخ للبحث عن المنفذين ومنصات الاطلاق، وعثرت على منصة محشوة بأربعة صواريخ بالقرب من منطقة الفاضلية في ناحية بعشيقة بسهل نينوى)، مشيرا الى انه ( تم التعامل مع الصواريخ وابطال مفعولها، وان القوات الأمنية تؤكد ان عصابات الارهاب والجريمة ستتم ملاحقتها والقضاء عليها).

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