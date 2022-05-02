صحة الكرخ / اجراء عملية جراحية طارئة نتيجة اصابة عين طفلة بعمر ثلاث سنوات جراء استخدام الالعاب النارية و الصجم في مستشفى ابي غريب العام

اجرى فريق طبي متخصص جراحة العيون في مستشفى ابي غريب العام عملية جراحية طارئة نتيجة اصابة عين طفلة بعمر ثلاث سنوات جراء استخدام الالعاب النارية و الصجم

ذكر ذلك اخصائي جراحة العيون الدكتور (علي محارب) راجع ذوي الطفلة العيادة الاستشارية في اول ايام عيد الفطر المبارك و كانت الطفلة مصابة اصابة بليغة في العين نتيجة الالعاب الناريـــة أدت الى جرح قرنية العين حيث اجريت لها الفحوصات اللازمة و تم ادخالها الى صالة العمليات و بعون الله تكللت العملية بالنجاح حيث تـٰ۫م اجراء غسل دقيق للعين لازالة الأجسام الغريبة من العين و علاج المضاعفات الناتجة من هذه الاصابة و الطفلة بحالة صحية جيدة

و ناشد محارب ندعوا جميع الاهالي بضرورة منع الاطفال من شراء الالعاب النارية و العاب طلقات الصجم التي تحرض على العنف و تنمي روح العداوة و الكراهية و التي تؤدي الى عاهات دائمية قد تصل الى العمى ، داعيا كافة الجهات الاعلامية و الاجهزة الرقابية بضرورة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية التي تحد من انتشار هذه الالعاب الخطرة التي يتم تداولها في الاسواق المحلية .

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