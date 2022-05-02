طيران الجيش العراقي يستهدف مركز اتصالات لـ”العماليين” في سنجار

أفاد مصدر امني في نينوى، يوم الاثنين، بأن مروحيات الجيش العراقي قصفت مركزاً للاتصالات يعود لحزب العمال الكوردستاني في قضاء سنجار.

وقال المصدر إن “مركز الاتصالات الذي تم قصفه يقع في جبال سنجار، واستهدفه طيران الجيش بناء على معلومات استخبارية دقيقة”.

وفي وقت سابق من اليوم الاثنين، قصف الجيش العراقي مدرسة يتحصن فيها قناصة من “اليبشه” اطلقوا النار على قطعات الجيش أثناء تقدمها لفتح الطرق والسواتر الترابية، مما أدى لمقتل عنصرين على الفور.

وكانت قوات “اليبشه” شنت هجوماً مسلحاً لاغتيال آمر لواء بالجيش بالعراقي في قضاء سنجار بمدينة الموصل، إلا أن الهجوم باء بالفشل.

وتأتي الاشتباكات بعد توتر في المنطقة المذكورة بعد أن عمد موالون لحزب العمال لإنشاء سواتر ترابية في محاولة منهم لعرقلة تقدم قوات الجيش العراقي وانتشارها في نواحي قضاء سنجار.

وكان الجيش العراقي عزز قطعاته العسكرية في قضاء سنجار، بذخائر ومدافع جديدة في محاولة لفرض السيطرة على القضاء.

وأبلغ مصدر امني في نينوى، في وقت سابق اليوم، بأن “جندياً عراقياً وثلاثة من عناصر اليبشة التابعين لحزب العمال، قتلوا خلال المواجهات العسكرية في ناحية الشمال ضمن قضاء سنجار، شمال غرب مدينة الموصل، لطرد حزب العمال من القضاء”.

من جهته، أوضح قائد عسكري، طلب عدم الاشارة الى اسمه، أن “ما يجري في ناحية الشمال في قضاء سنجار هي عمليات عسكرية هدفها طرد حزب العمال بمشاركة طيران الجيش وفوج مدرع من الفرقة التاسعة وتشكيلات من صنوف مختلفة من قيادة عمليات غرب نينوى”.

واضاف القائد العسكري، أن “العملية مستمرة حتى الان، والجيش مصمم على طرد العماليين من الناحية”.

وبحسب القائد العسكري، فإن “طيران الجيش ودبابات (ابرامز) تقوم بمعالجة اي مصادر للنيران تستهدف القطعات المتقدمة”، مبيناً أن “الدبابات عالجت أكثر من هدف حتى الآن”.

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